رويترز : نتنياهو يضغط على ترامب لشن ضربة اشد لطهران حتى انهيار النظام

القدس المحتلة/سما/

قالت وكالة رويترز عن مصدر مطلع ان نتنياهو مستاء من محاولة واشنطن إحياء المحادثات النووية مع طهران

واضافت ان نتنياهو يعارض أي خطوة من شأنها منح إيران شريان حياة اقتصاديا وسياسيا

كما نقلت الوكالة عن مسؤولين غربيين وإقليميين ان إسرائيل لا تسعى إلى الدبلوماسية بل إلى تغيير النظام في إيران

واضافت ان ترمب لديه أهداف مختلفة عن نتنياهو ويرى فرصة للضغط على إيران لإبرام اتفاق

ونقلت الوكالة عن مصدر مقرب من نتنياهو: رئيس الوزراء الإسرائيلي يرى فرصة استراتيجية لشن هجوم أشد على إيران

واضافت ان ترمب ونتنياهو يعلمان أن انتصارهما في إيران قصير المدى أكثر منه استراتيجي

واكدت ان نتنياهو يريد استخدام القوة إلى حد انهيار النظام لإجبار طهران على تقديم تنازلات جوهرية.