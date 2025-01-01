إيران تكذب ترامب : لم نطلب عقد لقاء مع مسؤولين أميركيين

طهران /وكالات /

نقلت وسائل إعلام رسمية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قوله إن طهران لم تطلب عقد أي لقاء مع مسؤولين من الولايات المتحدة لاستئناف المحادثات النووية.

واعتبر إسماعيل بقائي، ادعاءات ترامب كاذبة وقال: "لم نتقدم بأي طلب للقاء الجانب الأمريكي".

هذا وزعم الرئيس الامريكي دونالد ترامب أن ايران تريد اللقاء مع الجانب الامريكي وتم تحديد موعد لهذا اللقاء.



وكان ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، قد ذكر أنه سيلتقي بدبلوماسيين إيرانيين "الأسبوع المقبل أو نحو ذلك".