  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

صحفي إسرائيلي شهير : متهم بجرائم حرب يرشح صديقه لجائزة نوبل للسلم ..

الثلاثاء 08 يوليو 2025 12:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحفي إسرائيلي شهير : متهم بجرائم حرب يرشح صديقه لجائزة نوبل للسلم ..



واشنطن/سما/

في خطوة مستهجنة، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بداية لقائهما في البيت الأبيض أنه أوصى لجنة جائزة نوبل بمنحه جائزة نوبل للسلام. ولم يُخفِ ترامب حماسه لهذه البادرة، قائلاً: "إنها مؤثرة للغاية لأنها صادرة منك".

وعلق الصحفي الإسرائيلي بن كاسبيت قائلا إذا كان هناك من يعتقد أن توصية من شخص صادر بحقه أمر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بتهم ارتكاب جرائم حرب، ستؤثر إيجاباً على قرار منح جائزة نوبل للسلام، فنتمنى له التوفيق."

واضاف : صفقة الأسرى ما زالت متأرجحة، لكن صفقة ترامب-بيبي اكتملت بنجاح: ترامب حاول التأثير على قضاة نتنياهو في القدس، ونتنياهو أرسل رسالة في محاولة للتأثير على لجنة جائزة نوبل لترشيح ترامب، في أوسلو. بالتوفيق لنا جميعاً.

قال نتنياهو لترامب: "لقد أدرك ترامب منذ زمن طويل الفرص العظيمة عندما طرح مسألة اتفاقيات إبراهيم. وهو يعمل على تحقيق السلام في هذه الأثناء. لذا، أود أن أقدم لك، سيدي الرئيس، الرسالة التي أرسلتها إلى لجنة جائزة نوبل"، فردّ ترامب: "يا إلهي، لم أكن أعرف ذلك من قبل".

في الشهر الماضي فقط، ادعى ترامب أنه ظُلِم في هذه القضية. قال: "كان ينبغي أن يمنحوني جائزة نوبل للسلام عن رواندا، وأنتم نظرتم إلى الكونغو؟ أو ربما صربيا وكوسوفو؟ ربما الكثير من هذه الأمور. أعني، الحدث الأهم هو الهند وباكستان (وقف إطلاق النار بين القوى النووية الذي توسط فيه هو - حزب العدالة والتنمية). كان ينبغي أن أحصل عليها أربع أو خمس مرات.

واضاف ترامب " كنت أعتقد أن اتفاقيات إبراهيم سبب وجيه أيضًا. لكنهم لن يمنحوني جائزة نوبل للسلام لأنهم يمنحونها لليبراليين فقط".

الأكثر قراءة اليوم

واشنطن بوست: “سلام” ترامب ونتنياهو في الشرق الأوسط يصطدم بأنقاض غزة وجرائم الحرب الإسرائيلية

مصدر فلسطيني: انتهاء جلسة المفاوضات بين حماس وإسرائيل في الدوحة “دون تحقيق اختراق”

بلير ورجال أعمال إسرائيليون وشركة أمريكية يتصورون غزة ما بعد الحرب: إعادة توطين وخيالات عن ريفييرا

الحوثيون يعلنون غرق السفينة المستهدفة في البحر الاحمر "ماجيك سيز" بشكل كامل

الجيش الإسرائيلي يبلغ حكومة نتنياهو باستحالة تحقيق هدفي حرب غزة معا..

لقاء نتنياهو وترامب : تهجير اهالي غزة وصفقة التبادل والتطبيع القادم ..

صندوق إغاثة غزة الاميركي الاسرائيلي على وشك الانهيار ..البنوك ترفض والاستقالات تتزايد

الأخبار الرئيسية

ابو عبيدة: عملية بيت حانون المركبة ضربة لهيبة جيش الاحتلال وقد يصبح في أيدينا أسرى اسرائيليين جدد ..

IMG_0537

الاحتلال يعترف: الصواريخ الإيرانية دمّرت مصفاة “بازان” لتكرير النفط في مدينة حيفا بالكامل وأمر طوارئ لإعادة تأهيلها

إعلام عبري : مفاوضات الدوحة بشأن وقف النار في غزة بـ”الجيدة”

لقاء نتنياهو وترامب : تهجير اهالي غزة وصفقة التبادل والتطبيع القادم ..

عشرات الشهداء والجرحى ومشفى الأقصى مهدد بالتوقف عن العمل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية