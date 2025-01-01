  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ابو عبيدة: عملية بيت حانون المركبة ضربة لهيبة جيش الاحتلال وقد يصبح في أيدينا أسرى اسرائيليين جدد ..

الثلاثاء 08 يوليو 2025 12:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
ابو عبيدة: عملية بيت حانون المركبة ضربة لهيبة جيش الاحتلال وقد يصبح في أيدينا أسرى اسرائيليين جدد ..



غزة/سما/

قال أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام ان عملية بيت حانون المركبة هي ضربة إضافية سددها مقاتلو القسام الأشداء لهيبة جيش الاحتلال الهزيل ووحداته الأكثر إجراماً في ميدان ظنّه الاحتلال آمناً بعد أن لم يُبقِ فيه حجراً على حجر.

واكد في تغريدة له "إن معركة الاستنزاف التي يخوضها مقاتلونا شمال القطاع إلى جنوبه ستكبّد الاحتلال كل يومٍ خسائر إضافية، ولئن نجح مؤخراً في تخليص جنوده من الجحيم بأعجوبة؛ فلربما يفشل في ذلك لاحقاً ليصبح في قبضتنا أسرى إضافيون".

واضاف:" ان صمود شعبنا وبسالة مقاوميه الشجعان هما حصراً من يصنعان المعادلات ويرسمان معالم المرحلة القادمة، وإن القرار الأكثر غباءً الذي يمكن أن يتخذه نتنياهو سيكون الإبقاء على قواته داخل القطاع".

وأقر جيش الاحتلال صباح اليوم الثلاثاء بمقتل 5 جنود وإصابة 14 في معارك شمال قطاع غزة، بعد أن تحدثت وسائل إعلام عن القتلى الخمسة وإصابة 10.

ووقع الحادث في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين عندما فجر مقاتلو المقاومة عبوة ناسفة في مدرعة كانت تقل جنودا ثم استهدفوا روبوتا محملا بالذخيرة بقذيفة مضادة للدروع، خلال تجهيزه، في بيت حانون.

الأكثر قراءة اليوم

واشنطن بوست: “سلام” ترامب ونتنياهو في الشرق الأوسط يصطدم بأنقاض غزة وجرائم الحرب الإسرائيلية

مصدر فلسطيني: انتهاء جلسة المفاوضات بين حماس وإسرائيل في الدوحة “دون تحقيق اختراق”

بلير ورجال أعمال إسرائيليون وشركة أمريكية يتصورون غزة ما بعد الحرب: إعادة توطين وخيالات عن ريفييرا

الحوثيون يعلنون غرق السفينة المستهدفة في البحر الاحمر "ماجيك سيز" بشكل كامل

الجيش الإسرائيلي يبلغ حكومة نتنياهو باستحالة تحقيق هدفي حرب غزة معا..

لقاء نتنياهو وترامب : تهجير اهالي غزة وصفقة التبادل والتطبيع القادم ..

صندوق إغاثة غزة الاميركي الاسرائيلي على وشك الانهيار ..البنوك ترفض والاستقالات تتزايد

الأخبار الرئيسية

اسرائيل: المفاوضات قد تستمر إلى ما بعد هذا الأسبوع وترامب يشجع تهجير سكان غزة

IMG_0537

الاحتلال يعترف: الصواريخ الإيرانية دمّرت مصفاة “بازان” لتكرير النفط في مدينة حيفا بالكامل وأمر طوارئ لإعادة تأهيلها

إعلام عبري : مفاوضات الدوحة بشأن وقف النار في غزة بـ”الجيدة”

لقاء نتنياهو وترامب : تهجير اهالي غزة وصفقة التبادل والتطبيع القادم ..

عشرات الشهداء والجرحى ومشفى الأقصى مهدد بالتوقف عن العمل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية