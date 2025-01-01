ابو عبيدة: عملية بيت حانون المركبة ضربة لهيبة جيش الاحتلال وقد يصبح في أيدينا أسرى اسرائيليين جدد ..

غزة/سما/

قال أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام ان عملية بيت حانون المركبة هي ضربة إضافية سددها مقاتلو القسام الأشداء لهيبة جيش الاحتلال الهزيل ووحداته الأكثر إجراماً في ميدان ظنّه الاحتلال آمناً بعد أن لم يُبقِ فيه حجراً على حجر.

واكد في تغريدة له "إن معركة الاستنزاف التي يخوضها مقاتلونا شمال القطاع إلى جنوبه ستكبّد الاحتلال كل يومٍ خسائر إضافية، ولئن نجح مؤخراً في تخليص جنوده من الجحيم بأعجوبة؛ فلربما يفشل في ذلك لاحقاً ليصبح في قبضتنا أسرى إضافيون".

واضاف:" ان صمود شعبنا وبسالة مقاوميه الشجعان هما حصراً من يصنعان المعادلات ويرسمان معالم المرحلة القادمة، وإن القرار الأكثر غباءً الذي يمكن أن يتخذه نتنياهو سيكون الإبقاء على قواته داخل القطاع".

وأقر جيش الاحتلال صباح اليوم الثلاثاء بمقتل 5 جنود وإصابة 14 في معارك شمال قطاع غزة، بعد أن تحدثت وسائل إعلام عن القتلى الخمسة وإصابة 10.

ووقع الحادث في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين عندما فجر مقاتلو المقاومة عبوة ناسفة في مدرعة كانت تقل جنودا ثم استهدفوا روبوتا محملا بالذخيرة بقذيفة مضادة للدروع، خلال تجهيزه، في بيت حانون.