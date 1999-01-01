اكتشف جمال الرياض واستمتع برحلة سياحية لا تنسى في قلب العاصمة

السياحة في الرياض تُعتبر من أكثر ما يجذب زوار السعودية، ولم لا وهي تحظى بتنوع ملحوظ بين الحداثة والتراث، فهي العاصمة النابضة بالحياة، التي تجمع بين المواقع التاريخية والأماكن الترفيهية والمعالم الأكثر عصرية وفخامة؛ ولذلك إن كنت تخطط للسفر إلى السعودية ليس عليك تفويت زيارة العاصمة، خاصة إن قمت بحجز تذاكر الطيران مع فلاي إن لتستمتع برحلة مميزة موفرة للنفقات.

تجارب سياحية فريدة في الرياض

تمتاز الرياض بموقعها الحيوي في قلب المملكة، وتتمتع باحتضان مجموعة كبيرة ومتنوعة من المعالم السياحية التي تجذب الزوار من كل حدب وصوب للحصول على جولة ترفيهية ممتعة، وفي الفقرات التالية نوفر لك تقريرًا عن أهم الأماكن السياحية التي لا غنى عن زيارتها في العاصمة السعودية.

قصر المربع

إنه صرح من الصروح التاريخية في السعودية، استطاع أن يكون محطة جذب رئيسية في العاصمة، فهو من أبرز المعالم بها، ويمتاز بالنمط المعماري النجدي التقليدي، وأصبح الآن متحفًا مفتوحًا أمام الزوار لاستكشاف المقتنيات القديمة، والقاعات الملكية، ناهيك عن تجربة التردد على الحدائق المحيطة بالقصر، ويقع القصر ضمن مركز الملك عبدالعزيز التاريخي بجوار المتحف الوطني ومكتبة الملك عبدالعزيز العامة، على أنه يشتمل على مساحات خضراء تتناسب مع التنزه العائلي، ومن الجدير بالذكر أن منطقة قصر المربع تتحول إلى وجهة ترفيهية فريدة من نوعها مع حلول موسم الرياض، حيث تُقدم عروض وفعاليات ثقافية شهيرة.

متحف الرياض الوطني

يُعتبر المتحف الوطني السعودي في الرياض من أهم المعالم الثقافية والتاريحية في العاصمة، وهو من المحطات السياحية الموصى بزيارتها، حيث يُقدم للزوار تجربة تعليمية غنية، ويقع في حي المربع، وتم افتتاحه في 1999 بمناسبة مرور مائة عام على تأسيس المملكة، ويضم قرابة 8 قاعات للعرض، ويقع على مساحة تصل إلى 28 ألف متر مربع، ويشتمل على عدد كبير من المقتنيات الأثرية تصل إلى 3700 قطعة أثرية موزعة على قاعات كل منها يختص بقسم بعينه، حيث تُوجد قاعة العصر الجاهلي وأخرى للممالك العربية وأخرى تعكس تطور الأرض والإنسان، وقاعة سيرة النبيّ صلى الله عليه وسلم وغيرها من القاعات، ويستضيف المتحف عدة معارض وفعاليات على مدار العام يُمكن أن يُحالفك الحظ لزيارة أي منها.

منطقة الدرعية

اكتسبت الدرعية أهمية تاريخية كبيرة لارتباطها بتأسيس المملكة، حيث كانت العاصمة القديمة، وهو ما جعلها الآن من الوجهات السياحية المميزة التي تجمع بين التاريخ العريق والتطور العصري، على أنها وجهة ترفيهية متكاملة في ذات الوقت، وتحتوي على حي الطريف الذي يُعد بدوره قلب الدرعية النابض بالحياة، والذي يضم قصور ومباني متعددة، بالإضافة إلى متنزه الدرعية ذي المساحات الخضراء الواسعة الذي يُعد وجهة طبيعية ممتازة، وعلى جانب آخر يُوجد مطل البجيري وهو منطقة سياحية حديثة مزودة بمجموعة من المطاعم والمقاهي الراقية؛ فإن كنت تبحث عن رحلة مميزة بين رحلات الخطوط السعودية للطيران لا تتردد في حجز رحلتك إلى السعودية عن طريق فلاي إن للاستفادة من العروض المغرية التي تُوفرها للمسافرين.

برج المملكة

برج المملكة يعتبر رمزًا معماريًا رئيسيًا في العاصمة، وهو من المعالم السياحية الفريدة، بارتفاع يصل إلى 302 متر وقرابة 99 طابق، ويُعتبر من أولى ناطحات السحاب في العاصمة، يقع في منطقة راقية بالرياض وهي حي العليا، ويجمع بين مراكز الأعمال ومتاجر التسوق، ويمتاز بوجود الجسر السماوي الذي يُوفر للزوار إطلالات بانورامية أكثر من رائعة على المدينة بُرمتها، على أنه يشتهر باحتوائه على مجموعة من المتاجر العالمية والمحلية والمقاهي والمطاعم والفنادق، بما يجعله مكان ترفيهي متكامل يُمكنك زيارته للحصول على جولة ممتعة.

واجهة الرياض

تُعد من أبرز الوجهات الترفيهية الحديثة في المملكة، تضم مجموعة واسعة من المتاجر والمحلات والمطاعم، وهي محطة سياحية مناسبة للعوائل من زوار المملكة، كما تحتوي على قاعات سينمائية حديثة لتجارب مشاهدة ممتعة، بالإضافة إلى وجود مناطق متعددة للألعاب مخصصة للأطفال من مختلف الفئات العمرية مثل ماجيك بلانيت التي توفر ألعاب تفاعلية وإلكترونية متعددة، وعلى جانب آخر تمتاز واجهة الرياض بوجود ممرات مائية ومسطحات خضراء واسعة، وتُعتبر في ذات الوقت وجهة ثقافية وتجارية نظرًا لاستضافتها عدة فعاليات ومعارض متعددة تُعد الأكبر من نوعها في المملكة.

النخيل مول

إن كنت ترغب في الجمع بين تجربة التسوق والترفيه في آن واحد فلا تفوت زيارة النخيل مول الذي يضم عدد كبير من المتاجر المتخصصة في بيع شتى المنتجات المحلية والعالمية، ولا يخلو من المطاعم والكافيهات الراقية، إلى جانب عدد ليس بالقليل من الخيارات الترفيهية؛ الأمر الذي يجعله مناسبًا لجميع الفئات العمرية من الزوار، ويقع المول على مساحة تصل إلى 93 ألف متر مربع، فيضم أكثر من 200 متجر، ويشتهر باحتوائه على ملاهي سباركيز التي توفر بيئة ألعاب آمنة للأطفال إلى جانب مجموعة من الألعاب الإلكترونية مع عدد من البرامج التعليمية والترفيهية التي تستهدف تنمية مهارات الأطفال، ويقع النخيل مول في حي المغرزات، مما يجعل من السهل الوصول إليه من مختلف المناطق في العاصمة.

حديقة الملك عبدالله

أجواء ترفيهية فريدة من نوعها تنتظر الزوار في حديقة الملك عبدالله بالرياض، التي غدت من أبرز وأهم الوجهات السياحية بها، فهي تجمع بين الجمال الطبيعي الساحر وحداثة المرافق والخدمات، وتقع في مكان حيوي بحي الملز، وهو ما يجعلها أقرب إلى قلب العاصمة، وتحتضن النافورة الراقصة التي تُقدم عروض مائية وضوئية لخلق أجواء ساحرة، فضلًا عن القطار السياحي الذي يُوفر جولة ممتعة لزوار الحديقة، وعلى جانب آخر تحتضن عددًا من الأماكن المخصصة لألعاب الأطفال تتناسب مع جميع الأعمار، وتُقدم مساحات مخصصة للرياضة مثل ملاعب كرة السلة والقدم والبينج بونج والبلياردو، وتتنوع المقاهي والمطاعم الموجودة في الحديثة، بالإضافة إلى وجود ممر الزهور الذي يضم أنواع شتى من النباتات الجميلة، والتي تُساعد على التقاط أجمل الصور التذكارية.

وادي حنيفة

يحتل وادي حنيفة مكانة خاصة بين غيره من الوجهات السياحية في الرياض، إذ أنه يمتلك كثير من مقومات الجذب السياحي، حيث يمتد على طول 120 كيلومتر من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي، فيمر بعدة طرق ومناطق تاريخية، ويمتاز أيضًا بالتنوع البيئي، كما يضم عدة مسارات مخصصة للمشي وركوب الدراجات، ناهيك عن البحيرات والسدود المائية والمساحات الخضراء، ويُوفر للزوار فرصة رائعة للتنزه في متنزه وادي حنيفة المعروف للاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة، والاستجمام على ضفاف المياه وسط الطبيعة الساحرة، بالإضافة إلى الجلوس عند الشلالات الاصطناعية والسدود والبحيرات، وركوب البدالات للاستمتاع بجولات مائية مميزة، فإن كنت تبحث عن جولة ممتعة في العاصمة لا تتردد الآن في حجز رحلتك عبر saudi airlines من خلال منصة فلاي إن التي توفر عليك نفقات السفر وتجعلها بأسعار مخفضة.

حديقة حيوانات الرياض

تُعرف باسم حديقة حيوان الملز، وهي من أجمل الأماكن الترفيهية والسياحية، كما أنها أكبر وأقدم حديقة حيوان في المملكة، تمتد على مساحة تصل إلى 161 ألف متر مربع وتضم أكثر من 1500 نوع من الحيوانات، بما فيها الأنواع المهددة بالانقراض، حيث يُمكنك أيضًا اكتشاف أنواع من التماسيح والزواحف والقرود والطيور النادرة، فضلًا عن اكتشاف الحيوانات المفترسة من النمور والأسود والفهود، وتوفر الحديقة قطار سياحي للقيام بجولة فيها، ولذلك هي مكان ترفيهي مميز للزوار من كل الفئات العمرية.

مول الرياض بارك

خيارٌ آخر من بين أكبر مراكز التسوق الترفيهية في العاصمة، وهو مول الرياض بارك، الذي يُوفر عدة خيارات ترفيهية لمختلف الفئات، ويقع في حي العقيق، ويمتد على مساحة تصل إلى 132 ألف متر مربع، ويضم أكثر من 300 متجر تجاري متنوع، بالإضافة إلى أنه مزود بمجموعة كبيرة من المرافق الخدمية التي تجعله مركزًا تجاريًا متكاملًا لدى الزوار، ويحتوي على أكثر من 70 مطعم ومقهى متخصص في مختلف المأكولات والمشروبات العالمية والمحلية، ناهيك عن احتوائه على متحف الغموض الشهير، والذي يُقدم أكثر من 80 خدعة بصرية ممتعة، بالإضافة إلى فوكس سينما المزودة بخمسة قاعات للعرض، ومن المميز أنه مزود بمدينة ملاهي داخلية تتناسب مع جميع الأعمار وتحتوي على عدة ألعاب متنوعة وهي ماجيك بلانيت، وتوجد منطقة خارجية للمول مزودة بمقاعد للجلوس والاسترخاء وتُغطيها مساحات خضراء واسعة.

المتحف الوطني للطيران

هو صرح ثقافي وتاريخي شهير في العاصمة، ويروي قصة تطور القوات الجوية الملكية في السعودية منذ تأسيسها وحتى آخر إنجازاتها، ويضم أكثر من 300 طائرة حقيقية بالإضافة إلى معروضات أخرى تشمل القنابل والصواريخ والأسلحة والأزياء العسكرية وعدة نماذج مصغرة للطائرات، وعادة ما يتم تنظيم جولات إرشادية للزوار لتعريفهم بمقتنيات المتحف ولمساعدتهم في استكشافه عن كثب، بالإضافة إلى تجربة الطيران الافتراضي ومشاهدة العروض التفاعلية.

ملاهي الجنادرية الترفيهية

إن أردت اصطحاب أبنائك في جولة ترفيهية مميزة في الرياض لا تفوت زيارة ملاهي الجنادرية الترفيهية، وتقع في حي الجنادرية، وتُعرف باسم عالم وناسة، على أنها تضم مجموعة من الألعاب التي تتناسب مع الصغار مثل الزحاليق والترامبولين، بالإضافة إلى تنظيم عدة فعاليات ترفيهية ومسابقات ممتعة، إلى جانب عروض حية تتناسب مع مختلف الفئات، وهو ما يجعلها مكان ترفيهي مميز في العاصمة.

مدينة الثلج

مدينة الثلج الترفيهية تُعتبر من أبرز الأماكن السياحية الفريدة من نوعها التي تذخر بها العاصمة، وتُعرف باسم سنو سيتي، وتُقدم تجربة شتوية ممتعة للزوار بفضل أجوائها الثلجية الباردة، ومن المميز أنها مدينة ملاهي داخلية تقع في العثيم مول بحي الربوة، وتوفر للزوار الكثير من الأنشطة المسلية مثل تجربة عروض الليزر لإضافة أجواء من المتعة والإثارة، والقيام بجولات من خلال عربات الجليد، بالإضافة إلى تجربة ممرات المتاهة والسلالم للمزيد من المغامرة، إلى جانب التزحلق على المنحدرات الثلجية والزلاجات المطاطية، والتزلج على الجليد للمبتدئين والمحترفين، والاستمتاع برؤية الأعمال الفنية الجليدية في حديقة المنحوتات، وتُقدم باقات سعرية مختلفة حسب الألعاب المرغوبة، وتتناسب مع جميع أفراد العائلة.

مركز الحمراء الترفيهي

يقع في الحمراء مول وهو وجهة ممتازة للباحثين عن تجربة ترفيهية متكاملة، ويضم مجموعة مميزة من الألعاب التي تتناسب مع جميع الفئات العمرية مثل مدينة ألعاب بيلي بيز المغلقة المخصصة للأطفال، وتوفر لهم عدة ألعاب رياضية وحركية، إلى جانب ملاهي سباركيز الشهيرة المزودة بعدة ألعاب إلكترونية وصالة بولينج وألعاب ذكاء، ومن المميز أن مركز الحمراء للترفيه يقع في مول متكامل مزود بمختلف المتاجر والمطاعم والمقاهي للحصول على تجربة تسوق مع العائلة؛ لذلك لا تفوت زيارته إن كنت من سياح الرياض، فقط ابحث عن تذاكر flights على منصة فلاي إن بما يتلائم مع توقعاتك وميزانيتك وقم بإتمام الحجز بخطوات بسيطة للاستفادة من العروض الحصرية التي توفرها المنصة.

مكتبة الملك فهد الوطنية

تُعتبر واحدة من أهم المعالم الثقافية في المملكة، تمتاز بالمحتوى الثقافي الغني إلى جانب التصميم المعماري الفريد، وتقع في حي العليا على طريق الملك فهد، وتتناسب مع محبي الاستكشاف والتاريخ، وتصل مساحتها الإجمالية إلى 87 ألف متر مربع، وتم توسعتها لتشمل مبنى حديث إضافي، وتضم المكتبة ما يزيد عن 2.4 مليون من الكتب والمخطوطات والرسائل والمصادر والكثير من المعارف، وتُقدم عدة خدمات مثل الفهرسة والتصنيف وغيرها، على أن تصميمها المعماري يجمع بين الحداثة والتقليد، ودخولها مجاني، وتمتاز بتوافر حديقة محيطة بها لأجواء هادئة والمزيد من الاسترخاء على المساحات الخضراء الواسعة، ومن المميز أيضًا أنها تعمل على استضافة عدة فعاليات ثقافية وفنية متنوعة.