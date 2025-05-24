"إسرائيل" تستولي على 744 دونمًا لـ"تسوية" بؤر استيطانية شرقي رام الله

القدس المحتلة/سما/

أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، اليوم الإثنين، أن سلطات الاحتلال صادرت 744 دونمًا من أراضي بلدتي المغير وخربة جبعيت، شرقي محافظة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت الهيئة أن "سلطات الاحتلال أعلنت استيلاءها على 744 دونما من أراضي قرية المغير وخربة جبعيت شرق رام الله، وفق إعلان جديد تحت مسمى‘ أراضي الدولة‘".

وأفادت الهيئة بأن "أراضي دولة" هو الوصف الذي تستخدمه سلطات الاحتلال الإسرائيلية للسيطرة على أراضٍ فلسطينية خاصة.

وقالت إن المصادرة تستهدف تحديدًا المنطقة المقامة عليها بؤرة "ملاخي هشالوم" الاستيطانية، التي أُنشئت عام 2015 على أراضي قرية المغير.

وأشارت إلى أن الخطوة تهدف إلى "تسوية أوضاع" البؤرة غير القانونية، بما يجعلها امتدادًا جديدًا للبؤر القائمة في المنطقة.



وذكّرت الهيئة بأن الحكومة الإسرائيلية الحالية كانت قد أعلنت نيتها "تسوية" وضع هذه البؤرة قبل عامين، في إطار سياسة "شرعنة" بؤر استيطانية قائمة.

وأشارت إلى أن مساحة الأراضي المصادرة منذ مطلع عام 2023 تحت حجة "أراضي الدولة" ارتفعت إلى 25,824 دونمًا، بموجب 12 إعلانًا إسرائيليًا.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات الهيئة أن اعتداءات المستوطنين والجيش الإسرائيلي أدت إلى تهجير نحو 30 تجمعًا بدويًا فلسطينيًا منذ بدء الحرب على غزة والتصعيد الواسع على الضفة.

وبحسب بيانات رسمية فلسطينية، بلغ عدد الشهداء في الضفة الغربية والقدس منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، 991 شهيدًا، إضافة إلى نحو 7 آلاف جريح.