"إسرائيل" تعتزم إصدار 54 ألف أمر استدعاء لطلاب المعاهد الدينية للخدمة العسكرية

القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيصدر 54 ألف أمر استدعاء لطلاب المعاهد اليهودية بعد قرار المحكمة العليا إلزامهم بالخدمة العسكرية، وفي ظل الضغوط من جنود الاحتياط.



وكانت المحكمة العليا ألغت العام الماضي إعفاء استمر عقودا لهؤلاء الطلاب من الخدمة العسكرية، والذي أُقر في فترة كان فيها مجتمع (الحريديم) يشكل شريحة من السكان أصغر بكثير من النسبة التي يمثلها اليوم وهي 13 بالمئة.

والخدمة العسكرية إلزامية لمعظم اليهود الإسرائيليين من سن 18 عاما، وتستمر من 24 إلى 32 شهرا، مع خدمة احتياط إضافية في السنوات اللاحقة.

وفي بيان صدر أمس الأحد، أكد المتحدث باسم الجيش صدور أوامر الاستدعاء تزامنا مع تقارير إعلامية محلية أفادت بأن هناك مساعي برلمانية من جانب حزبين من التيار المتزمت دينيا في ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للتوصل إلى تسوية.

وأصبحت مسألة الإعفاء من الخدمة العسكرية أكثر إثارة للجدل في السنوات القليلة الماضية مع تعرض الجيش الإسرائيلي لضغوط نتيجة القتال على جبهات متعددة ضد حركة (حماس) في غزة و "حزب الله" في لبنان والحوثيين في اليمن بالإضافة إلى إيران.

وأبدى زعماء متزمتون دينيا في ائتلاف نتنياهو مخاوفهم من أن دمج طلاب المعاهد الدينية في الوحدات العسكرية إلى جانب الإسرائيليين العلمانيين، بمن فيهم النساء، قد يعرض هويتهم الدينية للخطر.

ووعد البيان العسكري بتوفير ظروف تضمن احترام أسلوب حياة اليهود المتزمتين وتطوير برامج إضافية لدعم اندماجهم في الجيش. وذكر أن أوامر الاستدعاء ستصدر خلال هذا الشهر.