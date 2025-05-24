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واشنطن تلغي تصنيف جبهة النصرة كمنظمة إرهابية أجنبية

الإثنين 07 يوليو 2025 06:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن تلغي تصنيف جبهة النصرة كمنظمة إرهابية أجنبية



واشنطن/سما/

ألغت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، تصنيف جبهة النصرة التي كانت تتمركز في سوريا كمنظمة إرهابية أجنبية، وذلك بحسب مذكرة منشورة على الإنترنت.


وفقا لإشعار اتحادي نقلته "رويترز" ألغت تصنيف "جبهة النصرة" كمنظمة إرهابية أجنبية، ما يمثل تحولا في الموقف الرسمي تجاه الجماعة التي كانت مدرجة على لائحة الإرهاب منذ سنوات.

وتحمل المذكرة تاريخ 23 يونيو وهي صادرة عن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في نسخة أولية من السجل الاتحادي.

ومن المقرر أن تنشر رسميا الثلاثاء.

ولم تدل وزارة الخارجية السورية بعد بأي تعليق.


يذكر أن جبهة النصرة تأسست عام 2012 كفرع رسمي لتنظيم القاعدة في سوريا، وبرزت كواحدة من أقوى الفصائل المسلحة خلال سنوات الحرب السورية.

وتم تصنيفها منظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة في ديسمبر 2012، بسبب ارتباطها الوثيق بالقاعدة، ومشاركتها في هجمات مسلحة.

وفي عام 2016، أعلنت "جبهة النصرة" تغيير اسمها إلى "جبهة فتح الشام"، ومن ثم اندمجت مع فصائل أخرى في كيان أوسع يُعرف باسم "هيئة تحرير الشام".

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