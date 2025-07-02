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منع ناشط يهودي من دخول "إسرائيل" إثر لقائه وزير خارجية إيران

الإثنين 07 يوليو 2025 05:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
منع ناشط يهودي من دخول "إسرائيل" إثر لقائه وزير خارجية إيران



القدس المحتلة/سما/

 أعلن وزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل، الاثنين، منع ناشط يهودي من دخول إسرائيل على خلفية لقائه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وفق إعلام عبري.


وفي 13 يونيو/ حزيران شنت إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران استمر 12 يوما، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، وردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة.


وقالت القناة 12 الخاصة: “حضر مؤتمر بريكس في البرازيل ديفيد فايس، وهو يهودي أمريكي، ويُعتبر من أبرز المتحدثين باسم جماعة ناطوري كارتا المناهضة للصهيونية”.


وأضافت: “في إطار المؤتمر (الذي انعقد الأحد ويستمر حتى اليوم الاثنين)، التقى فايس بوزير الخارجية الإيراني”.

ونشرت القناة الإسرائيلية صورة لفايس وهو يضع الكوفية الفلسطينية على كتفه، ويمنح باقة من الورد لوزير الخارجية الإيراني.


وأشارت إلى أنه “عقب مشاركته (فايس)، ألغى وزير الداخلية (أربيل) تأشيرته، ومنعه نهائيا من دخول إسرائيل”.


ونقلت القناة عن وزير الداخلية قوله: “لن أسمح لأي شخص يعمل ضد دولة إسرائيل ويتعاطف مع أعدائها بدخولها”.


وتنظم جماعة “ناطوري كارتا” وهي حركة مكونة من اليهود الأرثوذكس ومقرها في الولايات المتحدة، بشكل متكرر احتجاجات على الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بقطاع غزة، ما عرضها لانتقادات شديدة من قبل بعض الجماعات اليهودية.


وأكد أعضاء جماعة “ناطوري كارتا” مرارا أن الحركة الصهيونية أيديولوجيا لا تمثل الديانة اليهودية.


ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 193 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين.

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