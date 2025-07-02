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سيناتور أمريكي: حرب نتنياهو الهمجية ضد الفلسطينيين غير أخلاقية

الإثنين 07 يوليو 2025 05:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
سيناتور أمريكي: حرب نتنياهو الهمجية ضد الفلسطينيين غير أخلاقية



واشنطن/سما/

وصف السيناتور الديمقراطي الأمريكي بيرني ساندرز الحرب المستمرة التي تشنها إسرائيل على فلسطين بأنها “همجية وغير أخلاقية”.

جاء ذلك في منشور على منصة “إكس”، الأحد، أرفقه بصورة لعنوان مقال صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية يقول: “على الديمقراطيين أن يفهموا أن الآراء بشأن إسرائيل تتغير بسرعة”.

وأضاف ساندرز: “يدرك الشعب الأمريكي أن حرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الهمجية ضد الشعب الفلسطيني غير أخلاقية على الإطلاق وتنتهك القانون الدولي”.

ودعا الديمقراطيين إلى الوقوف بـ”شجاعة” في وجه لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية “آيباك”.

وأردف متسائلا: “متى ستستجمع القيادة الديمقراطية شجاعتها لمواجهة أيباك وتقول لها: لا مزيد من المساعدات العسكرية لإسرائيل؟”.

وتأسست أيباك في 1951، باسم لجنة الشؤون العامة الأمريكية الصهيونية، ثم غيرت اسمها إلى لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية، وهي معروفة بدعمها المطلق لليمين الإسرائيلي، وتأييدها للاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 193 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وس

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