عشرات الشهداء والجرحى معظمهم من النساء والأطفال ومجازر متجددة بغزة والوسطى

غزة/سما/

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ١١٢ لعودة الحرب مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية فقد ارتقى اكثر من ١٠٠ شهيد منذ فجر الأحد في مختلف مناطق القطاع.

وقال الإعلام الحكومي بغزة ان جيش الاحتلال ارتكب ٥٩ مجزرة خلال ال ١٠٠ ساعة الماضية راح ضحيتها ٢٨٨ شهيد وأكثر من الف مصاب.

غزة والشمال

وشهدت مدينة غزة سلسلة من الغارات ادت لاستشهاد ٥٦ مواطنا خلال ال ٢٤ ساعة الماضية.

واستشهد ستة مواطنين بينهم طفل و١٥ إصابة بقصف إسرائيلي استهدف غرفة في عيادة الرمال غربي مدينة غزة.

واصيب عدد من المواطنين باستهداف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة حمادة في شارع يافا بحي التفاح شمال شرقي مدينة غزة.

وارتقى شهيد ومصابون في قصف اسرائيلي على شقة سكنية في حي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة.

ومساء الأحد استشهد سبعة مواطنين بقصف تجمع قرب محلات كاظم شقة بحي الرمال بمدينة غزة.

وارتقى ثمانية مواطنين بقصف اسرائيلي على مدرسة ابو عاصي بمخيم الشاطيء غرب غزة.

وسط القطاع

وقصف جيش الاحتلال منزلا بمخيم البريج وسط القطاع ما اسفر عن استشهاد اربعة مواطنين هم رجل وزوجته واثنين من أبناءه من عائلة الجدي.

وليلا استشهد ثمانية مواطنين من الذين كانوا ينتظرون المساعدات جنوب محور نتنساريم وسط القطاع.

واصيب اربعة مواطنين إحداها خطيرة جراء استهداف الاحتلال خيمة نازحين بجانب بركس لعائلة ابو سليم في شارع البركة بدير البلح

ومساء الأحد ارتقى اربعة شهداء بقصف على مخيم 5 في مخيم النصيرات وسط القطاع وهم :محمد سامي شحتوت ، مهند الزيناتي ، هادي محمود حلاوة ، أحمد ياسين الصيداوي

وفي وقت سابق استشهد سبعة مواطنين ومصابون في قصف إسرائيلي استهدف خيمة لعائلة بخيت بمنطقة أبو معلا غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وهم: الأشقاء ومحمد وضياء أحمد أحمد رجب بخيت ووالدهم احمد رجب بخيت ، إبراهيم صالح بخيت وأحمد إبراهيم صالح بخيت إضافة إلى جثة مجهولة لسيدة.

جنوب قطاع غزة

ونسف جيش الاحتلال منازل سكنية في منطقة بطن السمين جنوب خانيونس.

وكان ١٨ مواطن ارتقوا في جنوب القطاع خلال ال ٢٤ ساعة الماضية.

احصائيات الصحة

وفي سياق متصل وصل مشافي قطاع غزة ٨٠ شهيد ، و ٣٠٤ إصابة خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٥٧٤١٨ شهيد و ١٣٦٢٦١ اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام ٢٠٢٣ م.

وبلغت حصيلة الشهداء والاصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ بلغت (٦٨٦٠ شهيد ٢٤٢٢٠ اصابة).

واستشهد ٨ مواطنين واصيب ٤٠ من طالبي المساعدات قرب المراكز الأمريكية ما رفع العدد منذ بداية عملها إلى ٧٥١ شهيد و ٤٩٣١ اصابة.