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شهيدان برصاص الاحتلال في قرية سالم شرق نابلس

الأحد 06 يوليو 2025 08:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهيدان برصاص الاحتلال في قرية سالم شرق نابلس



نابلس/سما/

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الأحد، أن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الشاب وسام غسان حسن اشتية (37 عاما)، برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قرية سالم شرق نابلس، واحتجاز الاحتلال لجثمانه.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت قرية سالم، وحاصرت منزلين في الجهة الشرقية منها، وسط إطلاق للرصاص الحي، ما أسفر عن استشهاد الشاب قصي ناصر محمود نصار (23 عاما)، وجرى نقله إلى مستشفى رفيديا الحكومي، وإصابة الشاب اشتية واعتقاله وهو مصاب قبل أن يعلن عن استشهاده.

كما أصيب مواطن (62 عاما)، بالرصاص الحي، ونقلته طواقم إسعاف جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إلى المستشفى.

وقال رئيس مجلس قروي سالم عدلي اشتية، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وحاصرت منزلين في الجهة الشرقية منها، وسط سماع أصوات إطلاق نار، وتزامن ذلك مع وصول تعزيزات عسكرية إضافية.

وأضاف أن مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال، أطلقت خلالها الأخيرة الرصاص الحي بكثافة صوب المواطنين ومنازلهم.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر، بأن طواقمها تسلمت جثمان الشهيد قصي نصار من داخل أحد المنزلين المحاصرين في القرية، ونقلته إلى المستشفى.

وبالتوازي مع حرب الإبادة في قطاع غزة، صعد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس المحتلة، ما أدى إلى استشهاد نحو ألف مواطن، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، وفق معطيات رسمية.

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