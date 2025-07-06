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تعليق إسرائيلي على ظهور عادل إمام.. ما علاقته بخامنئي؟

الأحد 06 يوليو 2025 05:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعليق إسرائيلي على ظهور عادل إمام.. ما علاقته بخامنئي؟



القدس المحتلة/سما/

أثار ظهور نجم الفن المصري عادل إمام أمس بعد غياب سنوات تفاعلا واسعا بين المصريين الذين عبروا عن سعادتهم لرؤية نجمهم المحبوب، في اهتمام وصل صداه إلى إسرائيل.

 

وعلق الصحفي هيئة البث العبرية المعني بالشؤون العربية روعي كايس، على ظهور الزعيم، قائلا إن "ظهور الممثل الكوميدي المحبوب عادل إمام لأول مرة منذ سنوات.. لا يقل درامية على ظهور (المرشد الإيراني) خامنئي".

 

وكتب كايس، على حسابه بمنصة إكس قائلا: "لا تقلّ درامية عن ظهور خامنئي.. مصر تتابع عن كثب ظهور الممثل الكوميدي المحبوب عادل إمام لأول مرة منذ سنوات في حفل زفاف حفيده، مؤخرا انتشرت الشائعات حول حالة إمام الصحية".

وواصل: "هو أحد أعظم الممثلين في مصر، وتقريبا لا يوجد إسرائيلي يتحدث العربية إلا ويعرف هذا النجم".

ونشرت صفحة عادل إمام على فيسبوك، أمس، صورة للزعيم من حفل زفاف حفيده عادل رامي إمام، لتنتشر الصورة سريعا على منصات وسائل التواصل، وسط تعبيرات عن ظهور النجم المحبوب مجددا بعد سنوات من الاختفاء وشائعات متكررة عن حالته الصحية.

وكان آخر عمل قدمه عادل إمام، هو مسلسل "فلانتينو"، الذي عرض عام 2020، بينما كانت آخر أفلامه هو "زهايمر" الذي عرض في نوفمبر عام 2010، واتجه بعدها للأعمال الدرامية على مدار عقد كامل.

وأمس، كان أول ظهور علني للمرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، بعد المواجهة الإيرانية الإسرائيلية الأخيرة.

ونشر الإعلام الإيراني فيديو للحظة دخول خامنئي إلى حسينية الإمام الخميني خلال مراسم العزاء ليلة عاشوراء الإمام الحسين، حيث وقف جميع الحضور من نساء ورجال وأطفال وبدأوا بالهتاف له، فيما رد لهم المرشد الإيراني التحية.

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