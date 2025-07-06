الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مجموعة مسلحة في غزة بعد مقتل جندي وإصابة آخرين في خان يونس

القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن غارة جوية استهدفت مجموعة مسلحة في قطاع غزة شاركت في اشتباك وقع الأسبوع الماضي في خان يونس، وأسفر عن مقتل جندي وإصابة 4 آخرين بينهم قائد سرية.



وأوضح البيان أن العملية تمت عبر توجيه طاقم نيران من لواء جولاني لطائرة تابعة لسلاح الجو، والتي نفذت الغارة ضمن ما وصفه الجيش بـ"عملية إغلاق دائرة سريعة"، وأسفرت عن تحييد عدد من الأشخاص.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق مقتل الرقيب آساف زامير وإصابة 4 جنود بجروح متفاوتة خلال عملية نفذها لواء الدبابات 53 في منطقة خان يونس الأسبوع الماضي.

وأشار الجيش في بيانه إلى أن من بين المصابين قائد السرية الذي تعرض للإصابة أثناء محاولته تقديم المساعدة للقوات.

وأضاف أن القوات الجوية الإسرائيلية شنت بعد الحادثة ضربات أسفرت عن قتل عدد من عناصر الخلية الفلسطينية المرتبطة بالحادث.

وفي البيانات الرسمية لوزارة الدفاع الإسرائيلية، ارتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي ممن سمح بنشر أسمائهم، منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 883 قتيلا.

كما بلغت حصيلة الجرحى في صفوف الجيش وفقا لوزارة الدفاع الإسرايلية نحو 6.032 إصابة بينها 3.643 طفيفة و1.494 متوسطة و895 حرجة.