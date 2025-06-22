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قوات الاحتلال تخطر بهدم ووقف العمل بعدد من المنازل جنوب الضفة الغربية

الأحد 06 يوليو 2025 05:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تخطر بهدم ووقف العمل بعدد من المنازل جنوب الضفة الغربية



الخليل/سما/

أخطرت القوات الإسرائيلية، اليوم الأحد، بهدم ووقف العمل لعدد من المنازل والمنشآت في بلدة إذنا غرب الخليل جنوب الضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مسؤول العلاقات العامة والإعلام في بلدية إذنا عبد الرحمن طميزي  قوله إن “قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت البلدة، وأخطرت بهدم ووقف العمل بعدد من المنازل والمنشآت في عدة مناطق غرب البلدة”.

وأضاف أنه لم يتسن للبلدية حصر تلك الإخطارات بشكل سريع، لكون جزء كبير منها تم إلصاقه على منازل ومنشآت غير مأهولة، ما يتطلب وقتا لحصرها.

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