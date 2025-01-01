"الكابينيت" الاسرائيلي يُصادق على خطة إنشاء مناطق مُخصصة لتقديم المساعدات في غزة

القدس المحتلة/سما/

صادق المجلس الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، فجر اليوم الأحد، على خطة إنشاء مناطق مخصصة لتقديم المساعدات الإنسانية داخل قطاع غزة ، بهدف فصل السكان المدنيين عن عناصر حركة حماس .

ووفق وسائل إعلام عبرية، فإن جلسة "الكابينيت" التي عقدت فجرًا، استمرت لنحو خمس ساعات ونصف، وشهدت أجواء متوترة ونقاشات حادة، وصلت إلى حد الصياح بين بعض المشاركين.

وفي ختام الجلسة، وافق مجلس الوزراء على المضي في خطة إنشاء مناطق مخصصة لتقديم المساعدات الإنسانية داخل قطاع غزة، رغم الخلافات حول تفاصيلها.

وخلال الجلسة، اندلع نقاش حاد بين وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ورئيس الأركان إيال زامير، وصل إلى مشادة صاخبة، مما دفع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، للتدخل بعنف لفظي، وطرق على الطاولة مطالبا بوقف التراشق الشخصي وتحويل النقاش إلى مسار مهني وموضوعي.

ويتهم سموتريتش الجيش بعدم تنفيذ تعليمات القيادة السياسية المتعلقة بالفصل الإنساني، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى إيجاد صيغة عملية للفصل بين المدنيين في غزة وعناصر حركة حماس، على ما أفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت".

كما شهد الاجتماع مواجهة بين نتنياهو ورئيس الأركان حول وتيرة تنفيذ الخطة، حيث أبدى الجيش تحفظات على الجدول الزمني المقترح، مشيرا إلى صعوبات لوجستية وميزانية. في المقابل، رد بعض الوزراء بأن التمويل متوفر وأنه لا مبرر للتأخير.

في التصويت النهائي، أيد أغلبية الوزراء إنشاء مناطق المساعدات، بينما صوت الوزيران إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش ضد إدخال المساعدات الإنسانية إلى شمال قطاع غزة في هذه المرحلة، معتبرين أن المساعدات تقع بأيدي حماس ويجب وقفها حتى يتم إنشاء المناطق الآمنة.