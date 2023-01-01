شهداء ومصابون في قصف الاحتلال أنحاء متفرقة في قطاع غزة فجر اليوم

غزة /سما/

استشهد وأصيب عدد من المواطنين بينهم أطفال، منذ فجر اليوم الأحد، في قصف طائرات الاحتلال الحربية أنحاء متفرقة في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 10 مواطنين، ووقوع إصابات، جراء قصف الاحتلال منزلا يعود لعائلة أبو شرخ، في حي الشيخ رضوان، شمال مدينة غزة، ويؤوي نازحين من عائلتي أبو شكيان وسحويل، ولا يزال عدد من المفقودين تحت الأنقاض.

وأضافت المصادر ذاتها، أن 4 مواطنين استشهدوا، وأصيب آخرون، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة الصفدي في شارع يافا بحي التفاح شرق مدينة غزة.

وأشارت إلى أن ثلاثة مواطنين استشهدوا، وأصيب عدد آخر، جراء قصف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال خيام لعائلتي الشريف وفرحات في مواصي مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت هذه الحرب أكثر من 193 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.