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الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخا أُطلق من اليمن

الأحد 06 يوليو 2025 09:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخا أُطلق من اليمن



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن باتجاه إسرائيل، وذلك بعد وقت قصير من دوي صفارات الإنذار في منطقة البحر الميت و"صحراء يهودا" وبعض مستوطنات جنوب الضفة الغربية.

وقال الجيش الإسرائيلي أن الصاروخ تم اعتراضه بنجاح دون وقوع إصابات أو أضرار.

وأفادت مصادر محلية أن صفارات الإنذار دوت في تمام الساعة 02:51 فجراً في مناطق عين جدي، ومنتجعات عين جدي، ومنحدرات الدرجة، ومتسبي شاليم بمنطقة البحر الميت، بالإضافة إلى مستوطنات كرمل، ومعون، ومعاليه حفير، وميتساد، ومعاليه عاموس، وبني كدم "بصحراء يهودا".

من جانبها، ذكرت نجمة داود الحمراء أنها لم تتلقَ أي بلاغات بخصوص سقوط شظايا أو وقوع إصابات جراء الحادث.

يُشار إلى أن هذه الحادثة تأتي بعد أيام قليلة من إطلاق الحوثيين صاروخًا آخر باتجاه إسرائيل يوم الثلاثاء الماضي، والذي أدى حينها إلى دوي صفارات الإنذار في العديد من المدن بوسط "البلاد"، ومنطقة القدس، والنقب، ودخول مئات الآلاف إلى الملاجئ، قبل أن يعلن الجيش الإسرائيلي اعتراضه أيضا.

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