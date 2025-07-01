الرئيس عباس يعفي السفير أشرف دبور من بعض مهامه في لبنان

وأشارت وسائل إعلام لبنانية إلى أن المهام التي أعفي منها السفير الفلسطيني لدى بيروت هي أنه لم يعد نائبا للمشرف العام على الساحة الفلسطينية في لبنان، لكنه ما زال سفيرا.

وفي مايو الماضي، زار الرئيس الفلسطيني محمود عباس لبنان، والتقى نظيره جوزيف عون. وخلال لقاء موسع جمع الوفدين اللبناني والفلسطيني في قصر بعبدا الرئاسي، أكد عباس أن الفلسطينيين في لبنان لن يكون لديهم أي نشاط خارج إطار القانون اللبناني.

وعُقد لاحقا في بيروت الاجتماع الأول للجنة العسكرية والأمنية اللبنانية الفلسطينية المشتركة، وأكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام تمسك لبنان بملف حصر السلاح بيد الدولة. فيما اتفق المجتمعون على إطلاق مسار تسليم سلاح المخيمات ضمن جدول زمني محدد.