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الرئيس عباس يعفي السفير أشرف دبور من بعض مهامه في لبنان

الأحد 06 يوليو 2025 01:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يعفي السفير أشرف دبور من بعض مهامه في لبنان



بيروت/سما/

أفادت وسائل إعلام لبنانية اليوم السبت، بأن ‌‏الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعفى سفير بلاده لدى بيروت أشرف دبور من بعض مهامه في لبنان.

 

وأشارت وسائل إعلام لبنانية إلى أن المهام التي أعفي منها السفير الفلسطيني لدى بيروت هي أنه لم يعد نائبا للمشرف العام على الساحة الفلسطينية في لبنان، لكنه ما زال سفيرا.

وفي مايو الماضي، زار الرئيس الفلسطيني محمود عباس لبنان، والتقى نظيره جوزيف عون. وخلال لقاء موسع جمع الوفدين اللبناني والفلسطيني في قصر بعبدا الرئاسي، أكد عباس أن الفلسطينيين في لبنان لن يكون لديهم أي نشاط خارج إطار القانون اللبناني.

وعُقد لاحقا في بيروت الاجتماع الأول للجنة العسكرية والأمنية اللبنانية الفلسطينية المشتركة، وأكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام تمسك لبنان بملف حصر السلاح بيد الدولة. فيما اتفق المجتمعون على إطلاق مسار تسليم سلاح المخيمات ضمن جدول زمني محدد.

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