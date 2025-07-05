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إعلام عبري يكشف سبب رغبة واشنطن إتمام وقف إطلاق النار في غزة "الآن الآن وليس غداً!"

الأحد 06 يوليو 2025 01:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إعلام عبري يكشف سبب رغبة واشنطن إتمام وقف إطلاق النار في غزة "الآن الآن وليس غداً!"



القدس المحتلة/سما/

ذكرت وسائل إعلام عبرية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسعى لإتمام صفقة غزة خلال الأيام القليلة المقبلة هذا الأسبوع، وليس الأسبوع القادم.


وأوضحت قناة I24 العبرية أن "زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى البيت الأبيض ستبدأ يوم الإثنين، وهم يريدون الإعلان عن مثل هذه الصفقة بالفعل في مستهل الزيارة أو خلالها".

وأشارت إلى أن سبب الإعلان السريع هذا يرجع في المقام الأول إلى "إنهاء هذا الشيء المسمى غزة، على الأقل في الوقت الحالي، فترامب يريد هذا منذ فترة طويلة، والآن بعد إيران أصبح هذا ممكنا".

وأضافت القناة: "السبب الثاني هو توسيع اتفاقيات أبراهام، الرئيس ترامب يعمل على ذلك، يرسلون فرقا، يتحدثون مع دول، بعض هذه الدول مثل عمان، وإندونيسيا، وماليزيا أيضا اسم يُطرح، لكنه لا يزال بعيدا".

ولفتت I24 إلى أن الإدارة الأمريكية تريد توسيع قعة الاتفاقيات، ولهذا يريدون التحرك بأسرع ما يمكن، وهناك الآن نافذة فرصة بعد إيران، يريدون استغلالها وعدم تفويتها.

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