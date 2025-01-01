الأونروا: 600 ألف طفل في قطاع غزة يعيشون حاليا وسط الأنقاض بدون تعليم

غزة/سما/

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أن 600 ألف طفل في قطاع غزة يعيشون حاليا وسط الأنقاض بدون تعليم.



ودعت الوكالة الأممية إلى السماح للوكالة بتوسيع نطاق التعليم لأطفال غزة الذين لم يلتحقوا بالمدارس لمدة عامين على التوالي.

وفي سياق متصل قال عدنان أبو حسنة المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إن قطاع غزة يعيش حالة انهيار كامل على مختلف المستويات الحياتية، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل، موضحا أن نحو 95% من السكان يعانون من درجات مختلفة من سوء التغذية، من بينهم أكثر من 70 ألف طفل وصلوا إلى الدرجة الخامسة من سوء التغذية، وهي أعلى درجات التصنيف العالمي.

وأكد المتحدث باسم أونروا أن ما يجري في غزة تجاوز وصف الكارثة مع تدهور المناعة الصحية لسكان القطاع وانعدام القدرة الجسدية على مقاومة أبسط الأمراض، مضيفا أن "غزة لم تعد بيئة قابلة للحياة".