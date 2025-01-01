"سرايا القدس" تنشر مشاهد لعملية نوعية مركبة نفذتها قواتها شرق الشجاعية (فيديو)

غزة/سما/

نشرت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" فيديو لتنفيذ قواتها عملية نوعية مركبة شرق حي الشجاعية بمدينة غزة استهدفت جنودا وآليات للجيش الإسرائيلي. وأظهرت المشاهد استهداف مقاتلي "سرايا القدس" لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي، إضافة إلى المنازل التي تحصنت بها القوات، حيث دار اشتباك عنيف من مسافة قريبة.

ويأتي هذا الإعلان في ظل استمرار المواجهات الميدانية بين فصائل المقاومة الفلسطينية والقوات الإسرائيلية في عدد من محاور القتال شرق مدينة غزة.

ومن جانبها أعلنت كتائب "الشهيد عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، عن تنفيذ عملية نوعية صباح أمس الجمعة استهدفت تجما لقوات وآليات الجيش الإسرائيلي بجوار مديرية التربية والتعليم في منطقة المحطة وسط مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأوضحت الكتائب أن مقاتليها تمكنوا من استهداف دبابتين من طراز "ميركفاه" بواسطة عبوات "شواظ" شديدة الانفجار، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف طاقمي الدبابتين، كما تم استهداف ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105".

وأضافت القسام أن مقاتليها هاجموا قوة إنقاذ إسرائيلية فور وصولها إلى الموقع، مستخدمين الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وأشاروا إلى أن طائرات مروحية تابعة للاحتلال نفذت عمليات إخلاء استمرت لساعات في المكان.



كما أعلتن كتائب القسام في بيان استهداف ناقلة جند صهيوينة بقذيفة "الياسين 105" أمس الجمعة في شارع البيئة وسط مدينة خانيونس جنوب القطاع

وفي بيان آخر قالت القسام، أن مجاهدوها أكدوا ستهداف قوة صهيونية راجلة بقذيفة "RBG" والاشتباك معها بالأسلحة الخفيفة شرق مدينة جباليا شمال القطاع بتاريخ 2025/6/29م.

كما أكدت القسام استهداف 3 دبابات صهيونية من نوع "ميركفاه" بعبوتي "شواظ" - بطريقة العمل الفدائي- وقذيفة "تاندوم" شرق مدينة جباليا شمال القطاع بتاريخ 2025/6/30م