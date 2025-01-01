  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ترامب: إيران ترفض تفتيش برنامجها النووي أو وقف تخصيب اليورانيوم

السبت 05 يوليو 2025 10:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب: إيران ترفض تفتيش برنامجها النووي أو وقف تخصيب اليورانيوم



وكالات / سما/

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه يعتزم مناقشة الشأن الإيراني مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عندما يزور الأخير البيت الأبيض، الاثنين المقبل.

وأوضح ترامب، في تصريحات للصحفيين، أنه يعتقد أن "برنامج إيران النووي تعرض لانتكاسة دائمة، على الرغم من أن طهران قد تستأنفه في موقع مختلف"، مؤكدًا أن "إيران لم توافق على تفتيش مواقعها النووية أو التخلي عن تخصيب اليورانيوم".

وصرح رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء عبد الرحيم موسوي، الأربعاء الماضي، بأنه "في حال صدور أي شر من الأعداء فإن ردنا سيكون أشد سحقا من ذي قبل".

الأكثر قراءة اليوم

10 اسرى إسرائيليين مقابل 1000 فلسطيني.. تفاصيل هدنة 60 يوماً في غزة وبند انهاء الحرب ما زال موضع الخلاف بين الجانبين

مقتل 3 جنود اسرائيليين في معارك مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة

خلاف وصراخ بين نتنياهو وزامير حول مستقبل غزة:الجيش لا يستطيع حكم 2 مليون فلسطيني بالقطاع..

"النص الكامل" لاتفاق صفقة تهدئة غزة..

القناة 14 العبرية : نتنياهو ملتزم بفرض السيادة على الضفة الغربية

تقرير عبري : هكذا غيرت حكومة نتنياهو وجه الضفة الغربية

نتنياهو غاضب من زيارة لابيد لأبو ظبي ويعتبره تدخل سياسي اماراتي في شؤون إسرائيل الداخلية..

الأخبار الرئيسية

"النص الكامل" لاتفاق صفقة تهدئة غزة..

ترامب: اتفاق غزة قد يتم خلال أيام ورد حماس الإيجابي"أمر جيد"

موقع عبري يكشف عن التعديلات التي طلبتها حماس على اتفاق وقف إطلاق النار

عشرات الشهداء والجرحى ونزوح جديد بخان يونس جنوب قطاع غزة

حماس ترد بإيجابية على المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار في غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية