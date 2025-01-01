ترامب: اتفاق غزة قد يتم خلال أيام ورد حماس الإيجابي"أمر جيد"

وكالات / سما/

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن رد حركة "حماس" بالإيجاب على المقترح الأخير لوقف إطلاق النار بالقطاع، "أمر جيد"، ولكنه ذكر أنه لم يطلع عليه بعد، ورجح إبرام الاتفاق بشأن غزة "خلال أيام".

وتابع ترامب في تصريحات للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية: "يجب أن نفعل شيئاً بشأن غزة، نحن نرسل الكثير من الأموال والمساعدات إلى هناك"، وفق قوله.

وأضاف ترامب أنه سيناقش الملف الإيراني مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارته إلى البيت الأبيض يوم الاثنين المقبل، وفق ما نقلت عنه وكالة "رويترز".

وجدد الرئيس الأميركي تأكيده على أن البرنامج النووي الإيراني "انتكس" بشكل دائم، ولكنه قال: "قد يستأنفون العمل في مواقع أخرى"، بخلاف تلك التي قصفتها الولايات المتحدة في 23 يونيو. وأضاف: "إيران لا توافق على التفتيش والتخلي عن التخصيب".

حماس ترد بالإيجاب على مقترح وقف النار

وقالت حركة "حماس" يوم الجمعة، إنها سلمت ردها للوسطاء على المقترح الأخير لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد أن "أكملت مشاوراتها الداخلية ومع الفصائل والقوى الفلسطينية".

وأضافت الحركة في تصريح صحافي أن الرد اتسم بـ"الإيجابية"، مؤكدة جاهزيتها بكل جدية للدخول فوراً في جولة مفاوضات بشأن آلية تنفيذ هذا الإطار.