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حماس ترد بإيجابية على المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار في غزة

الجمعة 04 يوليو 2025 11:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس ترد بإيجابية على المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار في غزة



الدوحة /سما/

سلمت حركة حماس ردًا إيجابيًا للوسطاء بشأن مقترح وقف إطلاق النار في غزة، ما قد يمهد الطريق نحو اتفاق نهائي، وطالبت حماس بمشاركة الأمم المتحدة في إيصال المساعدات الإنسانية وضمان تشغيل المخابز، مع التأكيد على رفض استخدامها كوسيلة ضغط من جانب إسرائيل خلال المحادثات.

 

وقال مصدر آخر في حماس، إن الحركة تريد من الأمم المتحدة أن تشارك مرة أخرى في تقديم المساعدات، حتى تتمكن من ضمان تلبية الاحتياجات الإنسانية، بما في ذلك تشغيل المخابز، وألا تقوم إسرائيل بتقييدها أو استخدامها كوسيلة ضغط خلال المحادثات.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال يوم الثلاثاء الماضي إن إسرائيل وافقت على الشروط اللازمة لإتمام وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، يتم خلالها بذل الجهود لإنهاء الحرب.

كما قدمت الولايات المتحدة مقترحًا جديدًا لوقف إطلاق النار في غزة لمدة 60 يومًا بين يتضمن إطلاق سراح محتجزين على مراحل وانسحاب القوات الإسرائيلية من أجزاء من غزة ومناقشات بشأن إنهاء الصراع.

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