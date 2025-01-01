وزيرا خارجية مصر والسعودية يبحثان مستجدات الأوضاع في غزة والنووي الإيراني

القاهرة/سما/

جرى اتصال هاتفي مساء يوم الأربعاء، بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري والأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي.

تبادل الوزيران الرؤى إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في غزة، حيث تطرق الوزير عبد العاطي إلى الجهود الجارية لاستئناف وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وذلك في ظل ما يشهده قطاع غزة من أوضاع إنسانية متدهورة، مشددًا على ضرورة توقف العدوان الإسرائيلي الغاشم ضد الفلسطينيين.

كما بحث الجانبان الخطوات المقبلة لتنفيذ الخطة العربية-الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، وذلك في ظل اعتزام مصر استضافة مؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة فور التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار.

كما تبادل الوزيران الرؤى إزاء أهمية ضمان التزام إسرائيل وإيران بوقف إطلاق النار، حيث شدد الوزير عبد العاطي على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار بين الجانبين، واستئناف المسار الدبلوماسي للتوصل إلى تسوية مستدامة حول البرنامج النووي الإيراني، بما يسهم في تحقيق التهدئة وخفض التوترات وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.