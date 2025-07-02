الطقس: أجواء شديدة الحرارة وتحذير من التعرض لأشعة الشمس

رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس حاراً الى شديد الحرارة ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحوالي 3 درجات مئوية، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو صافياً بوجه عام ولطيفا في معظم المناطق، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

كما يكون الجو يوم غد الجمعة حاراً الى شديد الحرارة ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحوالي 3 درجات مئوية، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وتنبأت بأن يكون الجو يوم السبت حاراً إلى شديد الحرارة ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحوالي 3 درجات مئوية، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الاحد: يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحوالي 4 درجات مئوية، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الارصاد الجوية المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة من الساعة 11 صباحاً الى 4 مساءً، ومن خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة.

وشددت على أهمية اتباع التعليمات الصادرة من جهاز الدفاع المدني الفلسطيني.