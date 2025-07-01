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وزير الدفاع الباكستاني : دولة فلسطينية عاصمتها القدس شرط للتطبيع..

الأربعاء 02 يوليو 2025 01:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الدفاع الباكستاني : دولة فلسطينية عاصمتها القدس شرط للتطبيع..



وكالات - سما-

صرّح وزير الدفاع الباكستاني بأنه في حال مُورِسَت ضغوطٌ على بلاده للانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم، فإنها ستحرص على مصالحها الوطنية. كما اشترط الاعتراف بإسرائيل إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة.

وعلق خواجة آصف على الضغوطات التي تمارس على بلاده للانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم قائلاً أنهم سينظرون في الأمر عندما يأتي الضغط، مُضيفًا أن المشاورات جارية حول هذا الموضوع.

وشدد أنه إذا وُجدت ضغوط بشأن اتفاقيات إبراهيم، فسندرس مصالحنا،" شدد على ذلك. مضيفا "لن نكون جزءًا من أي سياسة أمريكية تضر بباكستان". تتضمن الاتفاقيات، التي وُقعت في النصف الثاني من عام 2020، إعلانًا عامًا، بالإضافة إلى اتفاقيات ثنائية بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب.

رغم هذا الموقف الحذر، أقرّ آصف بدعم الولايات المتحدة لباكستان في المحافل الاقتصادية العالمية، وأوضح أن باكستان طرف فاعل في المناخ الجيوسياسي الراهن.

كما أكدّ مجددًا أن قرار ترشيح الرئيس الأمريكي ترامب لجائزة نوبل للسلام كان قرار حكومة إسلام آباد.

وحذّر آصف من أن محاولة الهند إغلاق المياه الباكستانية سيُعتبر عملًا حربيًا . كما زعم أن الهند متورطة في الإرهاب، وأن باكستان لديها أدلة دامغة تدعم هذا الادعاء.

كشف آصف أن باكستان دعمت إيران خلال الصراع الإيراني الإسرائيلي الأخير، مضيفًا أن الهند لن تحظى بحفاوة الاستقبال في طهران نظرًا لتغير موقفها الإقليمي. كما أكد أن القيادة السياسية والعسكرية الباكستانية موحدة حاليًا.

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