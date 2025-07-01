خبير اسرائيلي: الصواريخ الاعتراضية باهظة التكاليف وفاعلية محدودة ..

القدس المحتلة/سما/

كشف المعلق العسكري الإسرائيلي يوسي يهوشوا، أن مخزون إسرائيل من الصواريخ الاعتراضية ينفد وان تكلفة إنتاج صاروخ "حيتس" من الجيل الأكثر تقدماً تبلغ 12 مليون شيكل، وهو مبلغ كبير.

واضاف ان المشكلة ليست في السعر.الأهم هو استكمال المخزون، فلا حاجة لضغط زر للحصول على صاروخ اعتراضي. في الخلفية، هناك اتفاقية بيع النظام التي وقّعتها شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية مع ألمانيا. وكما تعلمون، لا يمكن إلغاء العقود مع الألمان.

وأضاف: "كذلك، يُكلّف صاروخ الدفاع الجوي "ثاد" إسرائيل 12 مليون دولار، وأداؤه أقل جودة. ثانيًا، يُشكّل نقص صواريخ "حيتس" تهديدًا أوسع للجبهة الداخلية، حيث يُسبّب كل صاروخ معادٍ يسقط في المناطق الحضرية أضرارًا لا تقل عن 300 مليون شيكل، وفقًا لحسابات المؤسسة العسكرية".