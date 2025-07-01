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ما الذي يريده نتنياهو من ترامب مقابل وقف إطلاق النار في غزة؟

الأربعاء 02 يوليو 2025 12:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
ما الذي يريده نتنياهو من ترامب مقابل وقف إطلاق النار في غزة؟



القدس المحتلة/سما/

من المتوقع أن يطلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضمانات من أجل الحصول على الضوء الأخضر لشن هجوم إسرائيلي على إيران إذا لزم الأمر، حسبما أفادت قناة "كان " الإسرائيلية.

وبحسب التقرير فإن طلب نتنياهو يهدف إلى منح إسرائيل حرية عمل كاملة في حال رصدت تصعيدا في القضية النووية أو في مجال إنتاج الصواريخ في إيران.

وربما يطلب نتنياهو الضمانات رسميا، من خلال رسالة من الجانب الأميركي.

في غضون ذلك، يطالب نتنياهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقديم خطة إقليمية للشرق الأوسط في إطار وقف إطلاق النار في غزة. ومن المتوقع أن يتم ذلك خلال زيارة نتنياهو لواشنطن مطلع الأسبوع المقبل.

وحسب "كان"، فإن نتنياهو معني بأنه خلال زيارته لواشنطن الأسبوع المقبل، أن يقدم ترامب خطة إقليمية للشرق الأوسط، في إطار وقف الحرب على غزة.

ويقضي المقترح الجديد الذي قدّمته قطر إلى إسرائيل، بوقف إطلاق نار لمدة 60 يومًا، يشمل في يومه الأول الإفراج عن ثمانية أسرى إسرائيليين أحياء، وتسليم جثامين 18 أسيرًا إسرائيليًا على ثلاث دفعات، بالإضافة إلى إطلاق سراح أسيرين إضافيين في اليوم الخمسين من الهدنة.

ويتضمن المقترح كذلك انسحاب الجيش الإسرائيلي إلى محور "موراغ" بين خانيونس ورفح جنوبي قطاع غزة، إلى جانب إدخال كميات أكبر من المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع.

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