مسؤولون أميركيون: مقترح الصفقة الجديدة يراعي مخاوف حماس من خطة ويتكوف السابقة..

وكالات - سما-

علّق مسؤولون في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إعلانه موافقة إسرائيل على "الشروط اللازمة" لوقف إطلاق نار لمدة 60 يومًا في قطاع غزة، موضحين في حديث مع شبكة CNN أن "حماس لا تزال بحاجة إلى موافقة".

وفقًا للتقرير، وُضعت اللمسات الأخيرة على المقترح في الأيام الأخيرة، بعد أشهر من الجهود السرية بقيادة المبعوث الخاص للرئيس ترامب إلى المنطقة، ستيف ويتكوف .

وفي منشور نشره ترامب الليلة، أشار إلى أنه خلال الستين يومًا "سنعمل مع الأطراف لإنهاء الحرب". وأشار مسؤول أمريكي تحدث لشبكة CNN إلى أن النسخة الجديدة - التي عمل عليها القطريون - سعت إلى مراعاة "مخاوف حماس بشأن المقترح السابق".

ولكن السؤال الكبير ــ الذي لا تزال إجابته غير واضحة ــ هو ما إذا كان الاقتراح الجديد يتضمن ضمانات لإنهاء الحرب، وهو المطلب الذي كررته حماس مراراً وتكراراً في الأشهر الأخيرة، والذي أدى إلى طريق مسدود في المفاوضات بسبب رفض اسرائيل إنهاء الحرب .

يأتي المقترح الجديد بعد أيام قليلة من وساطة قطر لوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة، وبعد أشهر من تقديم المقترح الأولي لوقف إطلاق النار في غزة ("مخطط ويتكوف") بعد انهيار وقف إطلاق النار السابق. وقد حظيت المقترحات السابقة - التي استندت إلى مخطط المبعوث الأمريكي - بدعم إدارة ترامب وإسرائيل، لكن حماس رفضتها، مدعيةً أنها لا تضمن إنهاء الحرب.

رغم تصريحات ترامب، لم تُعلن إسرائيل رسميًا بعد قبولها العرض الأخير. وفي إطار محادثات وقف إطلاق النار، قدّرت إسرائيل أمس أنه في حال ردّت حماس على العرض القطري، فقد يبدأ وفد إسرائيلي محادثات في الأيام المقبلة.

قطر تقدم لإسرائيل وحماس مقترحا معدلا

وقدمت قطر مقترح وساطة إلى كل من إسرائيل وحماس، بناء على إطار ويتكوف، مع تعديلات وإضافات طفيفة، بحسب مصدر مطلع على التفاصيل تحدث إلى صحيفة جيروزاليم بوست .

يدعو المقترح إلى إطلاق سراح ثمانية رهائن في اليوم الأول من وقف إطلاق النار، يليه إطلاق سراح رهينتين إضافيتين مع اقتراب نهاية هدنة مدتها 60 يومًا.

خلال تلك الفترة، من المتوقع إجراء مناقشات حول إنهاء الحرب، بهدف بدء اليوم الأول من المحادثات بتقدم ملموس مُحرز

من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين المقبل. وقبل الاجتماع، صرّح ترامب يوم الثلاثاء: "نتنياهو يريد إنهاء الحرب في غزة. أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق الأسبوع المقبل. سأكون حازمًا جدًا مع نتنياهو بشأن إنهاء الحرب.