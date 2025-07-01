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ساعر : حرب غزة قد تنتهي غدا بـ"شرطين"

الأربعاء 02 يوليو 2025 07:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ساعر : حرب غزة قد تنتهي غدا بـ"شرطين"



القدس المحتلة/سما/

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن حركة حماس لا تزال تحتجز نحو 50 شخصا، مشيرا إلى أن الحرب "يمكن أن تنتهي غدا" في حال أفرجت الحركة عن الأسرى وتخلت عن سلاحها.

وقال ساعر خلال لقائه نظيرته اللاتفية في لاتفيا إن إسرائيل "جادة في التوصل إلى صفقة تبادل وقف إطلاق نار"، متهما حماس بالمسؤولية عن اندلاع الحرب واستمرارها.

وأضاف: "لقد وافقنا على المقترحات التي طرحها المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، بعكس حماس".

وأشار الوزير الإسرائيلي إلى أن حماس تتحمل، بحسب تعبيره، المسؤولية عن "معاناة الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء".

وكان رئيس حركة حماس بقطاع غزة، خليل الحية، قد أكد أن الحركة لم ترفض المقترح الأخير من ويتكوف لوقف إطلاق النار في غزة، بل طالبت فقط ببعض التغييرات والتحسينات لضمان إنهاء الحرب في القطاع.

وأوضح أن الحركة مستعدة للانخراط في جولة جديدة من محادثات وقف إطلاق النار، وأن الاتصالات مستمرة مع الوسطاء.

وينص المقترح على هدنة 60 يوما ومبادلة 28 من أصل 56 محتجزا لا يزالون محتجزين في غزة مقابل أكثر من 1200 أسير ومعتقل فلسطيني، إلى جانب إدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع.

وتقول حماس إنها لن تفرج عن المحتجزين المتبقين إلا إذا وافقت إسرائيل على إنهاء الحرب، بينما يتعهد نتنياهو بعدم إنهاء الحرب إلا بعد نزع سلاح حماس والقضاء عليها في غزة.

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