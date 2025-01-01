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الجيش الإسرائيلي: هاجمنا أكثر من 140 هدفا في غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

الثلاثاء 01 يوليو 2025 08:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا أكثر من 140 هدفا في غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية



القدس المحتلة/سما/

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن القوات الإسرائيلية تواصل عملياتها في جميع أنحاء قطاع غزة، حيث هاجمت أكثر من 140 هدفا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن "قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة الجنوبية تواصل عملياتها، بتوجيه من جهازي الاستخبارات والشاباك".

وأضاف البيان، أنه "ليلة أمس، حددت قوات الفرقة 99 إرهابيين اثنين، حاولا زرع عبوة ناسفة ضد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي، ووجهت طائرة لقتلهما".

وتابع: "وسعت قوات الفرقة 36 نطاق عملياتها في الأيام الأخيرة لتشمل مناطق إضافية في قطاع غزة، حيث قضت على عشرات الإرهابيين ودمرت مئات البنى التحتية الإرهابية فوق الأرض وتحتها".

ولفت البيان، إلى أن "قوات الفرقة 162 قضت على 8 إرهابيين في مقر عمليات خلال الـ 24 ساعة الماضية، واستهدفت قوات فرقة غزة (143) زوارق بحرية هاجمت عدة أهداف إرهابية وعناصر إرهابية في جنوب قطاع غزة".

وأكد البيان أنه "خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، هاجم سلاح الجو أكثر من 140 هدفا إرهابيا في أنحاء قطاع غزة لدعم القوات المناورة. ومن بين الأهداف التي تم استهدافها إرهابيون، ومنشآت عسكرية، ومواقع إطلاق صواريخ مضادة للدبابات شكلت تهديدا للقوات، ومستودعات أسلحة، وبنى تحتية إرهابية أخرى".

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