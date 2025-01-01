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"أغلق دكانك وعد إلى مسقط رأسك!".. ترامب يبدأ بتضييق الخناق على ماسك

الثلاثاء 01 يوليو 2025 08:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
"أغلق دكانك وعد إلى مسقط رأسك!".. ترامب يبدأ بتضييق الخناق على ماسك



واشنطن/سما/

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفويض المركبات الكهربائية والرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" إيلون ماسك، زاعما أن الأخير يتلقى "إعانات حكومية تفوق ما حصل أي شخص آخر في التاريخ".

 

وكتب ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "كان إيلون ماسك يعلم، قبل وقت طويل من تأييده القوي لي لرئاسة الولايات المتحدة، أنني كنت أعارض بشدة تفويض المركبات الكهربائية (EV Mandate)".

ولفت إلى أن "هذا التفويض سخيف، وكان دائما جزءا أساسيا من حملتي الانتخابية. السيارات الكهربائية لا بأس بها، ولكن لا ينبغي إجبار الجميع على امتلاك واحدة"، متهما ماسك بأنه "يحصل على دعم حكومي أكثر من أي إنسان في التاريخ، وبفارق كبير".

وأضاف: "بدون هذه الإعانات، ربما يضطر إيلون إلى إغلاق شركته والعودة إلى موطنه في جنوب إفريقيا. لن تكون هناك المزيد من عمليات إطلاق الصواريخ، أو الأقمار الصناعية، أو إنتاج السيارات الكهربائية، وبلدنا سيوفر ثروة طائلة".

وتابع: "ربما ينبغي أن نطلب من DOGE (وزارة كفاءة الحكومة التي ترأسها ماسك) أن يلقي نظرة فاحصة وجادة على هذا الأمر؟ هناك أموال طائلة يمكن توفيرها".

 وقد رد ماسك ترامب قائلا: "اقطعوا كل شيء الآن"، في إشارة إلى الدعم الحكومي المقدم إلى شركاته.

وكتب في منشور على منصة "إكس": "كل ما أطلبه هو ألا نُفلس أمريكا"، متسائلا: "ما فائدة سقف الدين إذا واصلنا رفعه؟".

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