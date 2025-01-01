عشرات الشهداء والجرحى في مجازر دامية في قطاع غزة

غزة /سما/

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ١٠٦ لعودة الحرب مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية فقد ارتقى ٩٥ شهيد منذ فجر الاثنين أغلبيتهم في مدينة غزة والشمال

غزة والشمال

وارتقى ٣٣ شهيد ومصابون بقصف إسرائيلي استهدف استراحة الباقة على شاطيء بحر مدينة غزة قبل وقت قصير من استهدافين بشارع الوحدة أديا لاستشهاد ستة مواطنين.

ولم تهدا عمليات القصف الجوي والمدفعي طوال ساعات الليل في الأحياء الشرقية والجنوبية لمدينة غزة التي اجبر الاحتلال سكان اجزاء واسعة منها على النزوح.

وكان ١٣ مواطن ارتقوا في قصف استهدف بركس اسليم في منطقة عسقولة بحي الزيتون فيما استشهد ستة مواطنين بقصف سوق البسطات بالشجاعية وخمسة مواطنين من عائلة كساب في نفس الحي.

وصباح اليوم وصل إلى مشفى الشفاء ثلاثة شهداء وعشرات الجرحى من منتظري المساعدات جنوب غرب المدينة.

وارتقى اربعة شهداء باستهداف الاحتلال المواطنين عند دوار حلاوة بجباليا البلد.

وسط القطاع

وارتقي ستة شهداء بقصف الاحتلال منزلا لعائلة العماوي بمنطقة التعابين ببلدة الزوايدة وسط القطاع وهن عوض احمد العماوي وزوجته رنا محمود الحيلة وأبناءه ملك، احمد وعائدة عوض الحيلة وشهد حمادة العماوي.

واستشهد مواطن واصيب ٤٤ اخرين جراء استهداف الاحتلال منتظري المساعدات قرب جسر وادي غزة.

جنوب القطاع

واستشهد المواطن احمد خالد البنا متأثراً بجراح اصيب بها في منطقة التحلية شرق خانيونس ليترفع عدد الشهداء خلال محاولتهم تلقي المساعدات بخان يونس إلى ١٥ خلال ٢٤ ساعة الماضية

واستشهد ٢٩ مواطن خلال ٢٤ ساعة جنوب القطاع .

احصائيات الصحة

وفي سياق متصل وصل مشافي قطاع غزة ٢٨ شهيد بينهم ٣ شهداء انتشال ، و ٢٢٣ إصابة خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٥٦٥٣١ شهيد و ١٣٣٦٤٢ اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام ٢٠٢٣ م.

وبلغت حصيلة الشهداء والاصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ بلغت (٦٢٠٣ شهيد ٢١٦٠١ اصابة).