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حالة الطقس: أجواء حارة إلى شديدة الحرارة تستمر حتى نهاية الأسبوع

الثلاثاء 01 يوليو 2025 07:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس: أجواء حارة إلى شديدة الحرارة تستمر حتى نهاية الأسبوع



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يستمر تأثير الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة على مختلف المناطق في البلاد خلال الأيام المقبلة، مع درجات حرارة تبقى أعلى من معدلاتها العامة السنوية.

ويكون الطقس اليوم الثلاثاء، حارًا إلى شديد الحرارة، دون تغير يُذكر على درجات الحرارة، التي تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3-4 درجات مئوية. الرياح ستكون غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وخلال ساعات المساء والليل، يكون الجو صافياً ولطيفًا في معظم المناطق، مع رياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

وغدا الأربعاء، فيطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها العام بحوالي 2-3 درجات مئوية، ويستمر الطقس حاراً إلى شديد الحرارة. الرياح تبقى غربية إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الخميس، لا يطرأ تغير يُذكر على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة، واستمرار درجات الحرارة أعلى من المعدل العام بنحو 2-3 درجات. وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتبقى الأجواء الحارة مسيطرة يوم الجمعة دون تغير يُذكر على درجات الحرارة، التي تظل أعلى من معدلها العام بـنحو 2-3 درجات مئوية، وسط رياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتنبه دائرة الأرصاد إلى ضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، خاصة في ساعات الظهيرة، والإكثار من شرب المياه والسوائل، لا سيما في المناطق الداخلية والجنوبية.

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