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اللاعب الفلسطيني الدولي وسام ابو علي يتبرع بمستحقاته المونديالية لصالح غزة

الثلاثاء 01 يوليو 2025 07:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اللاعب الفلسطيني الدولي وسام ابو علي يتبرع بمستحقاته المونديالية لصالح غزة



القاهرة/سما/

أعلن نجم النادي الأهلي المصري "وسام أبو علي"، عن تبرعه بكامل مستحقاته المالية التي حصل عليها نظير مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية، لصالح غزة.

وخصص لاعب وهداف المنتخب الفلسطيني، مكافأته المونديالية التي تقدر بـ 25 مليون جنيه مصري، دعماً للمجال الإنساني والإغاثي في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إبادة وتجويع منذ أكثر من 21 شهراً.

ولفت أبو علي الأنظار خلال مشاركته مع الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة حالياً بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد تسجيله 3 أهداف "هاتريك" في شباك بورتو البرتغالي.

وحسم الأهلي مساء اليوم الاثنين مستقبل نجمه الفلسطيني على لسان المدير الرياضي بالنادي محمد يوسف، الذي أعلن رسمياً عدم التفريط فى اللاعب رغم تلقيه العديد من العروض الأوروبية والخليجية.

ولعب أبو علي 60 مباراة مع الأهلي المصري سجل فيها 38 هدفا وقدم 10 تمريرات حاسمة في مختلف المسابقات، مساهما بالتتويج بلقب الدوري في الموسمين الماضيين.

كما توج بلقب دوري أبطال إفريقيا 2024 والكأس السوبر المحلية في العام ذاته، بالإضافة إلى فوزه بجائزة هداف الدوري خلال موسم 2023-2024.

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