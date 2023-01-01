6 شهداء في قصف للاحتلال الاسرائيلي استهدف منزلا وسط قطاع غزة

غزة /سما/

استشهد ستة مواطنين، بينهم طفل وامرأة، ليل الإثنين- الثلاثاء، في قصف شنته طائرات الاحتلال الإسرائيلي على منزل مأهول مكون من طابقين في دير البلح، وسط قطاع غزة.

وأفادت الأنباء بوجود عدد من الجرحى والمفقودين تحت الأنقاض، جراء القصف الذي دمر المنزل بالكامل.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 56,531 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 133,642 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.