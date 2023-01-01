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التعاون الإسلامي تحذر وتستنكر في بيانها "تجويع وتدمير" غزة

الثلاثاء 01 يوليو 2025 12:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
التعاون الإسلامي تحذر وتستنكر في بيانها "تجويع وتدمير" غزة



جدة/سما/

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة التصعيد في وتيرة العمليات العسكرية التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، واصفة تلك الأعمال بأنها "جرائم إبادة جماعية وتجويع وتدمير".


واستنكرت منظمة التعاون الإسلامي في بيان رسمي لها الاثنين "المجزرة البشعة" التي ارتكبتها قوات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة اليوم، وأدت إلى ارتقاء أكثر من خمسة وثمانين شهيدا ومئات الجرحى، معتبرة ذلك امتدادا "لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".

وحذرت المنظمة من خطورة التصعيد في الاعتداءات الإسرائيلية "والإرهاب المنظم الذي يمارسه المستوطنون المتطرفون" في الضفة الغربية، من خلال اقتحام المدن وإقامة الحواجز العسكرية واستهداف مخيمات اللاجئين وتهجير عشرات الآلاف من المواطنين وتدمير المنازل والبنى التحتية فيها.

كما حذرت المنظمة الإسلامية التي تضم في عضويتها 57 دولة إسلامية، من خطورة الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى المبارك، ومنع الفلسطينيين من الوصول إليه في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وجددت المنظمة مطالبتها المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف إطلاق النار بشكل فوري وشامل، ورفع الحصار الإسرائيلي، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كاف ودون عوائق إلى قطاع غزة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

يأتي هذا البيان في سياق التوترات المتصاعدة في الأراضي الفلسطينية، حيث تشهد غزة تصعيدا عسكريا مكثفا منذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023، يتزامن مع حصار مشدد يحد من وصول المساعدات الإنسانية ويهدد حياة المدنيين.

وتعد منظمة التعاون الإسلامي التي تضم 57 دولة إسلامية إحدى أبرز المنظمات الدولية التي تدافع عن القضية الفلسطينية، حيث أصدرت عدة بيانات خلال السنوات الأخيرة تدين فيها العمليات العسكرية الإسرائيلية، بما في ذلك عملية "السيوف الحديدية" في أكتوبر 2023 التي أعقبت هجوم "طوفان الأقصى" الذي نفذته حركة حماس.

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