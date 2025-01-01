واشنطن تلغي تأشيرات دخول فرقة "بوب فايلان" البريطانية لتأييدها لفلسطين والشرطة البريطانية تحقّق

واشنطن/سما/

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، إلغاء تأشيرات دخول أعضاء فرقة "بوب فايلان" (Bob Vylan) البريطانية، بعد أن رددوا شعارات "فلسطين حرة" و"الموت لجيش إسرائيل" في حفل، السبت الماضي.

وانتقد نائب وزير الخارجية الأميركي، كريستوفر لاندو، في منشور عبر حسابه بمنصة "إكس"، الإثنين، الفرقة بسبب هتافاتهم أثناء مشاركتهم في مهرجان "غلاستونبري" ببريطانيا.

وقال لاندو: "الأجانب الذين يحرّضون على العنف والكراهية غير مُرحب بهم في بلادنا"، مشيرًا إلى أن الخارجية قامت بإلغاء تأشيرات أعضاء الفرقة.

وكان من المقرر أن تحيي فرقة "بوب فايلان" حفلات موسيقية في نحو 20 مدينة أميركية، من بينها العاصمة واشنطن، ضمن جولتها في الولايات المتحدة.



وشهد مهرجان "غلاستنبري" الموسيقي الشهير في بريطانيا، ترديد هتافات مناهضة لإسرائيل خلال حفلة فرقة "بوب فايلان".

وهتف أعضاء الفرقة أثناء العرض الذي أقيم أول أمس السبت، بشعارات "الحرية لفلسطين" و"الموت للجيش الإسرائيلي"، وشاركهم الحضور في ترديد هذه الهتافات.

وخلال أداء الفرقة، التي تُعد من أبرز فرق موسيقى "البانك راب" في بريطانيا، تردد صدى الهتافات المناصرة لفلسطين في أرجاء المهرجان، الذي يعد أحد أضخم الفعاليات الموسيقية في العالم.

كما عبّرت فرقة الراب الأيرلندية "كنيكاب" التي شاركت أيضا في المهرجان، عن دعمها لفلسطين أثناء عرضها الفني.

ووجّه عضو الفرقة ليام أوهانا تحية من على المسرح إلى جماعة "Palestine Action" الداعمة لفلسطين، والتي تسعى الحكومة البريطانية لحظرها.

واعتلى أوهانا المسرح وهو يرتدي الكوفية الفلسطينية، بينما رُفعت العديد من الأعلام الفلسطينية بين الجمهور.

وسيمثل أوهانا أمام المحكمة في أغسطس/آب المقبل، بعد التحقيق معه بموجب "قانون الإرهاب" لرفعه علم حزب الله اللبناني في حفل موسيقي بالعاصمة لندن العام الماضي.

شرطة بريطانيا تفتح تحقيقا

وفي سياق ذي صلة، أعلنت الشرطة البريطانية، الإثنين فتح تحقيق في هتافات معادية لإسرائيل أدلت بها فرقتا الراب، "بوب فيلان" و"نيكاب"، على خشبة المسرح في المهرجان.

وقالت شرطة أفون وسومرست: "بعد مراجعة لقطات فيديو وصوت من عروض بوب فيلان ونيكاب في مهرجان غلاستونبري السبت، قررنا إجراء مزيد من التحقيقات، وتم فتح تحقيق جنائي حاليا".

وخلفت الحرب على غزة أكثر من 190 ألفا من الفلسطينيين بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.