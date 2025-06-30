ساعر: مهتمون بإقامة علاقات دبلوماسية مع سوريا ولبنان لكن مرتفعات الجولان ستبقى إسرائيلية

القدس المحتلة/سما/

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن "إسرائيل مهتمة بتوسيع دائرة السلام لتشمل سوريا ولبنان"، إلا أنه شدد على أنه "في أي اتفاق مستقبلي، ستبقى مرتفعات الجولان إسرائيلية".



وفي مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية النمساوية بياتي مينل ريزينغر، قال ساعر إن "إسرائيل مهتمة بتوسيع اتفاقيات إبراهيم والتطبيع مع الدول العربية".

وأضاف: "لدينا مصلحة في إدخال دول مثل سوريا ولبنان في دائرة السلام، مع الحفاظ على احتياجات إسرائيل الأمنية"، مشددا على "أننا نريد علاقات جيدة مع جميع جيراننا على نفس المستوى".

وجدد التأكيد أنه "في أي اتفاق سلام، ستبقى مرتفعات الجولان جزءا من دولة إسرائيل".