رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني يلتقي الأمير ويليام لبحث الاستجابة الإنسانية في غزة

لندن/سما/



خلال زيارته إلى لندن، التقى الدكتور يونس الخطيب، رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بولي عهد بريطانيا الأمير ويليام في قصر كنسنغتون. هدف اللقاء إلى تسليط الضوء على الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة والدور الحيوي الذي يقوم به طاقم ومتطوعو الهلال الأحمر الفلسطيني في ظل استمرار العدوان.

استضاف الأمير ممثلين عن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني والصليب الأحمر البريطاني للاستماع مباشرة إلى التحديات التي تواجه العاملين في المجال الإنساني، والجهود الجارية لدعم المدنيين في غزة. وركّزت المناقشات على تدهور الأوضاع الميدانية بشكل متسارع، والاحتياجات العاجلة للسكان، وأهمية ضمان الوصول الإنساني الآمن بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني .

يعمل أكثر من 1600 من طواقم ومتطوعي الهلال الأحمر الفلسطيني بلا كلل لتقديم المساعدة المنقذة للحياة في غزة، بما في ذلك توفير الرعاية الطبية الطارئة وتوزيع المواد الإغاثية. وقد استُشهد 28 من طواقم الجمعية أثناء تأدية واجبهم الإنساني، في دلالة واضحة على حجم المخاطر الجسيمة التي يتعرض لها العاملون في المجال الإنساني يوميًا. وأكد الدكتور الخطيب خلال اللقاء على شجاعة والتزام فرق الهلال الأحمر، مشددًا على ضرورة توفير الحماية للطواقم الطبية والعاملة في المجال الإنساني.

كما شدد الجانبان على ضرورة ضمان الوصول الآمن والمستمر إلى السكان المتضررين، وتعزيز الدعم الدولي لتلبية الاحتياجات المتزايدة في قطاع غزة والضفة الغربية.