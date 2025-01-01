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كميل يطالب بتدخل دولي عاجل لمنع هدم 104 بنايات جديدة في مخيم طولكرم

الإثنين 30 يونيو 2025 02:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
كميل يطالب بتدخل دولي عاجل لمنع هدم 104 بنايات جديدة في مخيم طولكرم



طولكرم/سما/

طالب محافظ طولكرم اللواء د. عبد الله كميل المجتمع الدولي، والمؤسسات الحقوقية، والمنظمات الدولية، بالتدخل العاجل لمنع قوات الاحتلال من تنفيذ مخطط هدم (١٠٤ ) بناية جديدة في مخيم طولكرم، في ظل وجود توجه لاستكمال جريمة الهدم بحق المخيم، ضمن استمرار العدوان أهلنا في مخيمي طولكرم ونور شمس، والمدينة، وباقي بلدات وقرى المحافظة.

وأكد المحافظ اللواء د. كميل في بيان صحفي على ضرورة وقف هذا العدوان و الجريمة المتمثلة بعمليات الهدم والتدمير والتخريب، التي تسببت في نزوح قسري واسع لأبناء المخيمين، و فاقمت من المعاناة اليومية للمواطنين، إلى جانب ما تفرضه قوات الاحتلال من حصار وإغلاقات ومداهمات واعتقالات، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وقوانين حقوق الإنسان والمواثيق والأعراف الدولية.

وقال اللواء كميل: "تواصل قوات الاحتلال عدوانها على مخيم طولكرم لليوم الـ155 على التوالي، ولليوم الـ142 على مخيم نور شمس، في ظل تصعيد ممنهج من عمليات التدمير والتخريب، و نزوح المواطنين قسراً، ما أسفر عن معاناة شديدة في كافة مناحي الحياة".

وشدد اللواء د. كميل على أن صمت المجتمع الدولي إزاء ما يجري يشجع الاحتلال على الاستمرار في جرائمه، مطالباً بخطوات فعلية وملموسة لوقف هذا العدوان.

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