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وزير الخارجية الإسرائيلي: لدينا مصلحة في ضم سوريا ولبنان إلى التطبيع وسنحتفظ بالجولان ودفعنا ثمن التغير في الشرق الأوسط

الإثنين 30 يونيو 2025 01:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الخارجية الإسرائيلي: لدينا مصلحة في ضم سوريا ولبنان إلى التطبيع وسنحتفظ بالجولان ودفعنا ثمن التغير في الشرق الأوسط



القدس المحتلة/سما/

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الاثنين، إن لدى تل أبيب مصلحة بضم سوريا ولبنان إلى “السلام والتطبيع”، مؤكدا تمسك حكومته باحتلال مرتفعات الجولان السورية.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده ساعر مع نظيرته النمساوية بياته ماينل رايزينجر، بمقر وزارة الخارجية بمدينة القدس الغربية.
وقال ساعر: “لدينا فرصٌ سانحة، دفعنا ثمن الواقع الجديد في الشرق الأوسط بدماء جنودنا ومواطنينا”، وفق تعبيره.
وأضاف: “إسرائيل معنية بتوسيع دائرة السلام والتطبيع التي نصت عليها اتفاقيات إبراهيم” التي شملت دولا عربية في المنطقة.
و”لدينا مصلحة في ضم دول مثل سوريا ولبنان، جيراننا، إلى دائرة السلام والتطبيع، مع الحفاظ على مصالح إسرائيل الأساسية والأمنية”، وفق ساعر.

 

وتابع: “طبقت إسرائيل قانونها على مرتفعات الجولان قبل أكثر من 40 عاما، وفي أي اتفاق سلام، سيبقى الجولان جزءا من إسرائيل”.

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