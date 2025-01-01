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تراجع أسعار النفط وانخفاض الذهب

الإثنين 30 يونيو 2025 09:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تراجع أسعار النفط وانخفاض الذهب



وكالات - سما-

تراجعت أسعار النفط بنسبة 1%، اليوم الإثنين، وعزز انحسار المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط التوقعات بشأن الإمدادات، كما انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها اليوم في أكثر من شهر.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 66 سنتًا أو 0.97% ليصل إلى 67.11 دولارًا للبرميل، وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 94 سنتًا أو 1.43 % ليصل إلى 64.58 دولارًا للبرميل.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% ليصل إلى 3264.64 دولارًا للأوقية (الأونصة).

 وشهدت العقود الأميركية الآجلة للذهب انخفاضًا 0.4% لتصل إلى 3275.30 دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% ليصل إلى 35.84 دولارًا للأونصة، وارتفع البلاتين 0.4% ليصل إلى 1344.63 دولارًا، فيما خسر البلاديوم 0.6% ليصل إلى 1127.23 دولارًا.

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