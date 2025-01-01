الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة

رام الله / سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الاثنين، شديد الحرارة ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحوالي 3-4 درجات مئوية، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو صافياً بوجه عام ولطيفا في معظم المناطق، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو غدا الثلاثاء حاراً إلى شديد الحرارةولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحوالي 3-4 درجات مئوية، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الأربعاء، يكون الجو حاراً إلى شديد الحرارةويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحوالي 2-3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الخميس: يكون الجو حاراً إلى شديد الحرارة ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحوالي 2-3 درجات مئوية، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف غلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الارصاد الجوية من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة من الساعة 11 صباحاً الى 4 مساءً، واشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة، ودعت إلى اتباع التعليمات الصادرة من جهاز الدفاع المدني.