  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة

الإثنين 30 يونيو 2025 08:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة



رام الله / سما/

 توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الاثنين، شديد الحرارة ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحوالي 3-4 درجات مئوية، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو صافياً بوجه عام ولطيفا في معظم المناطق، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو غدا الثلاثاء حاراً إلى شديد الحرارةولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحوالي 3-4 درجات مئوية، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الأربعاء، يكون الجو حاراً إلى شديد الحرارةويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحوالي 2-3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الخميس: يكون الجو حاراً إلى شديد الحرارة ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحوالي 2-3 درجات مئوية، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف غلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الارصاد الجوية من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة من الساعة 11 صباحاً الى 4 مساءً، واشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة، ودعت إلى اتباع التعليمات الصادرة من جهاز الدفاع المدني.

الأكثر قراءة اليوم

ترامب يطالب باتفاق فوري بشأن غزة واعادة الرهائن ..

هآرتس تكشف سببا يمنع نتنياهو من رفض طلب ترامب بوقف حرب غزة

إعلام عبري يتحدث للمرة الأولى عن الصواريخ الإيرانية : اضرار كبيرة في قواعد الجيش والمنشئات الاستراتيجية

"قناة 12" العبرية: خلافات تسود الاجتماع بين القيادة العسكرية والسياسية بخصوص مواصلة الحرب في غزة

هارتس : واشنطن ستبلغ إسرائيل بضرورة إنهاء الحرب في غزة وإنقاذ الأسرى وتأجيل مهمة تفكيك “حماس”

الجيش الإسرائيلي يطالب سكان مدينة غزة وجباليا بالتوجه جنوباً

شكره لرفضه محاكمته بتهمة الفساد..نتنياهو لترامب: معاً سنجعل الشرق الأوسط عظيماً مرة أخرى

الأخبار الرئيسية

عشرات الشهداء والجرحى في تصعيد كبير على قطاع غزة

686182204236045c17546e4f

"قناة 12" العبرية: خلافات تسود الاجتماع بين القيادة العسكرية والسياسية بخصوص مواصلة الحرب في غزة

686165b84236045cae390243

هآرتس تكشف سببا يمنع نتنياهو من رفض طلب ترامب بوقف حرب غزة

6861576f4236045c960b4b9c

رئيس معهد "وايزمان" الإسرائيلي يكشف حجم الدمار والضرر الذي حل بالمعهد جراء الضربات الإيرانية

686153204236045cad29aa7c

ترامب يعلق بجملة واحدة على احتمال التطبيع بين سوريا و"إسرائيل"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية