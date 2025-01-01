عشرات الشهداء والجرحى في تصعيد كبير على قطاع غزة

غزة / سما/

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي ​ قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ١٠٥ لعودة الحرب مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية فقد ارتقى ٧٩ شهيدا منذ فجر الأحد في مختلف مناطق القطاع بينهم سبعة من متلقي المساعدات وسط زيادة كبيرة في عدد الغارات والأحزمة النارية في غزة والشمال.

غزة والشمال

وارتقى اربعة شهداء ومصابون بقصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين بالقرب من ميدان الشهداء في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

كما استشهد اربعة مواطنين ومصابون بقصف إسرائيلي استهدف مدرسة الحرية التي تؤوي نازحين في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وشن طيران الاحتلال غارات جوية عنيفة استهدفت محيط شارع السكة في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

واصيب خمسة مواطنين في قصف إسرائيلي على مدرسة فهد الصباح التي تؤوي نازحين بحي التفاح شرقي غزة.

ووسع جيش الاحتلال أوامر الإخاء لتشمل اجزاء من حي الزيتون والصبرة إضافة إلى باقي الأحياء الشرقية لمدينة غزة.

واستشهد اربعة مواطنين واصيب ١٥ في قصف إسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين بجباليا البلد شمالي قطاع غزة.

وكان سبعة عشر مواطنا ارتقوا جراء استهداف منزل يعود لعائلة الصادق محيط مسجد حمزه في منطقة جباليا النزلة،

والشهداء:وداد محمود القرعاوي الصادق ، والأشقاء معتز ، سمر ، هند ونسرين محمد الصادق والشقيقتين سميحة وحبيبة حمزة الهسي والشقيقان آدم ومحمد حسام الصادق ، رهف وائل الصادق ، حمادة حاتم الصادق ، شهيرة ناصر الصادق ، أريج خالد الصادق، محمد وسام الصادق ، إياد علي البنا ، جود محمد نصر ومحمود محمد نصر.

واستشهد ثلاثة أشقاء أطفال جراء قصف مدفعي استهدف شارع أحمد فكري أبو وردة بجباليا النزلة شمالي القطاع وهم زين ، زيد ومحمد زاهر العبد زكي أبو وردة

وسط القطاع

وارتقى شهيد و ٢٣ إصابة جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي المواطنين منتظري المساعدات على شارع صلاح الدين جنوب منطقة وادي غزة وسط القطاع.

وأطلق جيش الاحتلال قنابل إنارة بالقرب من منطقة الدعوة شمال شرقي النصيرات وسط قطاع غزة.

وقصفت المدفعية عدة قدائف شمالي المخيم.

جنوب القطاع

واصيب عدد من المواطنين بينهم طبيب في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في محيط العطار في منطقة المواصي غربي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وارتفع عدد شهداء قصف إسرائيلي لمنطقة الشيخ ناصر شرقي مدينة خان يونس إلى خمسة.

واستشهد ٢٢ مواطن خلال ٢٤ ساعة جنوب القطاع بينهم ٧ مواطنين قرب مراكز المساعدات شمال مدينة رفح.احصائيات الصحة

وفي سياق متصل وصل مشافي قطاع غزة ٨٨ شهيدا بينهم شهيدان انتشال ، و ٣٦٥ إصابة خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٥٦٥٠٠ شهيد و ١٣٣٤١٩ اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام ٢٠٢٣ م.

وبلغت حصيلة الشهداء والاصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ بلغت (٦١٧٥ شهيد ٢١٣٧٨ اصابة).

واستشهد ١٨ مواطنا واصيب ٤١ قرب مراكز المساعدات الأمريكية ما يرفع العدد الإجمالي إلى ٥٨٣ شهيدا وأكثر من ٤١٨٦ اصابة