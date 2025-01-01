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لاريجاني: ترامب خدعنا وهددوني مباشرة بالقتل إذا لم أغادر إيران خلال 12 ساعة

الأحد 29 يونيو 2025 10:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
لاريجاني: ترامب خدعنا وهددوني مباشرة بالقتل إذا لم أغادر إيران خلال 12 ساعة



طهران/سما/

قال علي لاريجاني مستشار المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي إن سبب تغير مسار الحرب هو القدرة الصاروخية، مؤكدا أن انتصار بلده في المواجهة أثبت قدرتها وغير المعادلات السياسية والأمنية.


وأفادت وكالة "مهر" للأنباء بأن "المستشار علي لاريجاني قدم تصريحات حول التطورات الأخيرة في المنطقة وهزيمة إسرائيل أمام محور المقاومة علی هامش مراسم تشييع جثمان اللواء حسين سلامي".


وقال علي لاريجاني: "إن انتصار الجمهورية الإسلامية في هذه المواجهة لم يثبت فقط قوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بل غيّر أيضا المعادلات السياسية والأمنية للغرب، وسبب تغير مسار الحرب هو القدرة الصاروخية التي أبرزتها إيران في الأيام الأخيرة".

وأضاف: "انتهت هذه المرحلة من المواجهة مع انتصار الجمهورية الإسلامية الإیرانیة، ودخل الكيان الصهيوني إلى الميدان بقوة، لكنه في النهاية اضطر إلى التوسل، وبعد 12 يوما من العدوان على بلدنا والردود الساحقة من قبل القوات المسلحة الإيرانية، اضطر النظام الصهيوني إلى قبول وقف إطلاق النار".

وأكد أن "العديد من الخبراء الغربيين يعترفون بأن لديهم مشاكل مع الكيان الصهیوني ومن هذا المنطلق لجأوا إلى الأمريكيين لتحريك القضية نحو السلام من خلال الوساطة، على الرغم من أنهم يعرضون الوضع بشكل مختلف".

وتحدث عن تهديدات تعرض لها خلال الحرب، قائلا: "اتصلوا بي وقالوا لديك 12 ساعة للمغادرة وإلا سنقتللك.. كانت أمريكا وإسرائيل تفترضان إمكانية إنهاء النظام الإيراني في غضون 5 أو 6 أيام وكان هدف نتنياهو الرئيسي هو استسلام الشعب الإيراني".

كما ذكر أن "ترامب مارس الخداع عندما قال إن إسرائيل قد تهاجم إيران لكن ليس قريبا، وواشنطن استخدمت التفاوض خدعة وكان هناك تنسيق بينها وبين إسرائيل لمهاجمتنا".

وأشار إلى "دور الشعب الإيراني في هذه المواجهة"، قائلا: "الشعب الإيراني منتصر في هذه المواجهة، وسيواصل انتصاراته في قضايا أخرى".

وقال أيضا: "إسرائيل كانت تنوي التوجه نحو استهداف خامنئي بعد نيتها استهداف رؤساء السلطات الثلاث خلال اجتماع".

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