صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 56 ألفا و500

غزة/سما/

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى “56 ألفا و500 شهيد و133 ألفا و419 مصابا”.

وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي، إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال 24 ساعة “88 شهيدا و365 إصابة” جراء استمرار الهجمات الإسرائيلية بالقصف وإطلاق النيران.

وأوضحت أنه “لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

وذكرت الوزارة أن “حصيلة ما وصل للمستشفيات من شهداء المساعدات خلال 24 ساعة الماضية 18 شهيدا، وأكثر من 41 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش إلى 583 شهيدا وأكثر من 4 آلاف و186 إصابة”.

وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية تنفذ تل أبيب وواشنطن منذ 27 مايو/ أيار الماضي خطة لتوزيع مساعدات محدودة، حيث يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق النار على الفلسطينيين المصطفين لتلقي المساعدات ويجبرهم على المفاضلة بين الموت جوعا أو رميا بالرصاص.

وأفادت الوزارة أن حصيلة الضحايا منذ استئناف حرب الإبادة في 18 مارس/ آذار 2025 بلغت “6 آلاف و175 شهيدا، إضافة إلى 21 ألفا و378 مصابا”.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 إلى “56 ألفا و500 شهيد و133 ألفا و419 مصابا”.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.