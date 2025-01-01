رئيس الأكاديمية الإسرائيلية للعلوم: أيمن عودة أحد أروع الأبناء الذين أنجبتهم حيفا

الناصرة/سما/

استهل البروفيسور دافيد هارئيل، رئيس الأكاديمية الإسرائيلية للعلوم، والمناهض لحكومة الاحتلال، كلمته في المظاهرة الاحتجاجية في حيفا من أجل وقف الحرب، بالقول إنه “يجب أن نقول أولًا إن أيمن عودة أحد أروع الأبناء الذين أنجبتهم مدينة حيفا الرائعة، عضو كنيست نموذجي”.

وأضاف رئيس لجنة العلوم في الكنيست عن عودة: “بالمناسبة، عودة أيضًا، أفضل من ترأس لجنة العلوم في الكنيست ممن عرفتهم. رجل ذو مبادئ، ذكي، مجتهد، شجاع، واسع الأفق، وصديق، كما كان الأصدقاء في الماضي. لكن، قبل كل شيء، أيمن هو شخص يحب ويسعى للسلام والعيش المشترك، رغم الهجمات، والتحريض، والأكاذيب، والتشويه، والقذارة التي يعاني منها باستمرار”.

وجاءت كلمة رئيس أكاديمية العلوم بعد حملة تحريض واسعة على أيمن عودة، وشروع الكنيست بإقصائه من الكنيست لقوله، قبل شهور، إن غزة ستنتصر.

وتابع رئيس الأكاديمية: “أناشدكم جميعًا بالحضور إلى الساحة أمام الكنيست، يوم الإثنين القادم في العاشرة صباحًا، للتظاهر بشكل جماهيري ضد المحاولة المخجلة لإقالته”، معتبرًا أن “إخراج أيمن عودة خارج إطار القانون الآن، سيقود في النهاية إلى وضع جميع معارضي الحكومة في هذا الحال”.

يُذكر أن البروفيسور هارئيل حائز على جائزة إسرائيل للعلوم، وهو محاضر لعلم الحاسوب في معهد وايزمان.